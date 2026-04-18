Nicolás Copérnico, científico: "La naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil, y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa"

Nicólas Copérnico (1473-1543) es probablemente una de las figuras más importantes de la astrología moderna. Según informa la revista Muy Interesante, este conocido astrónomo polaco del Renacimiento es realmente popular por su teoría heliocéntrica del Sistema Solar, en la que la Tierra y los planetas se movían alrededor del sol. Esta teoría, sustituiría a la teoría geocéntrica en la que la Tierra era el centro del universo, y todos los demás astros, incluido el Sol, giraban alrededor de nuestro planeta.

Tal y como reza la publicación, este polaco estudió Derecho, Medicina, Griego, Filosofía y en Roma, acudió un curso de ciencias y astronomía, su don más reconocido. De hecho, pasó 25 años desarrollando su modelo de heliocentrismo del universo y debido a que la base de su libro era la ruptura total con la ideología religiosa medieval y la sustitución de un cosmos cerrado con el hombre en su centro por un universo homogéneo e infinito situado alrededor del Sol, le hizo dudar de si era buena idea publicar su obra.

Copérnico murió el 24 de mayo de 1543 en Fronbork, Polonia, a la edad de 70 años. Entre los muchos homenajes y honores que ha recibido a lo largo de la historia se encuentra el bautismo de Copernicus como uno de los mayores cráteres de la Luna o el nombramiento del elemento de la tabla periódica "copernicio" como el número 112.

El medio de comunicación recoge alguna de las frases más célebres del filósofo:

"La naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil, y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa".

"Como sentado en un trono real, el Sol gobierna la familia de planetas que giran alrededor suyo".

"En primer lugar, debemos saber que el universo es esférico".

"Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento".

"La tierra junto con sus aguas circundantes debe, de hecho, tener una forma tal como la que revela su sombra, ya que eclipsa la luna con el arco de un círculo perfecto".

La culminación del trabajo de Nicolás Copérnico llegó con la publicación de De revolutionibus orbium coelestium en 1543. Esta obra monumental, publicada póstumamente, presentó de manera detallada su teoría heliocéntrica, respaldada por cálculos matemáticos precisos y observaciones astronómicas.

En la célebre obra, Copérnico argumentó que el Sol era el centro del universo y que la Tierra, junto con los demás planetas, orbitaba a su alrededor. Esta concepción del cosmos no solo desafió la teoría geocéntrica de Ptolomeo, sino que también implicó una ruptura significativa con la visión teológica predominante. "La obra de Copérnico proporcionó una explicación más sencilla y elegante de los movimientos celestes, lo que eventualmente llevó a una revolución en la astronomía", reza la publicación.