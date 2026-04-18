Un historiador ve las palabras de Juan Carlos I contra el Gobierno de Sánchez y se corona con su reacción

Las declaraciones que ha dejado Juan Carlos I contra el Gobierno de Pedro Sánchez en su entrevista al medio francés Le Figaro sigue generando una cascada de reacciones en las últimas horas en España.

Durante la entrevista, el padre de Felipe VI ha hablado de él, pero dejando un recado al Ejecutivo español. "En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo", ha señalado.

Juan Carlos I ha asegurado que "los tiempos cambian y España ha cambiado". "Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra", ha expuesto.

El emérito también ha destacado el papel de la princesa Leonor y la importancia de las monarquías. Considera que su nieta "tendría que estar más en primera línea" porque "da una muy buena imagen de la monarquía".

"Pienso que es buena (la monarquía) para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido", ha asegurado.

Juan Carlos I, que regresó hace unas semanas a España para asistir a una corrida de toros, ha salido en defensa de la tauromaquia durante la entrevista. "Las corridas son como la caza, quieren prohibirlas. Pero es una fiesta nacional", ha justificado el emérito durante su charla con el medio francés.

La respuesta de un historiador

Las palabras de Juan Carlos I sobre el actual Gobierno de España han provocado un revuelo total. Una de las personas que no ha dudado en responder de forma muy clara ha sido el historiador Lucio Martínez Pereda.

"Juan Carlos I 'el Bocachanclas'. Juan Carlos I vuelve a escena como un viejo boxeador sonado que, incapaz de abandonar el escenario, confunde la nostalgia con su falta de legitimidad actual", ha expuesto.

El historiador ha señalado en su tuit que lo ha hecho "desde Le Figaro, tribuna cómoda y distante para deslizar una crítica de una torpeza política inigualable. Hay en sus palabras algo más que una crítica al gobierno: hay una incomprensión del tiempo político que vive".

"Juan Carlos se ha convertido, involuntariamente, en uno de los activos más eficaces del republicanismo español. No por convicción, desde luego, sino por reiteración de errores", ha sentenciado, en un mensaje que no deja de compartirse en los últimos minutos.