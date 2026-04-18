Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Es oficial: científicos detectan un ingrediente en los olivares que se podrá aprovechar para generar proteína vegetal y no es la aceituna
Sociedad
Sociedad

Es oficial: científicos detectan un ingrediente en los olivares que se podrá aprovechar para generar proteína vegetal y no es la aceituna

Una investigación logra obtener concentrados proteicos con un 32% de proteína a partir de un subproducto del olivar, sus hojas.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Imagen de archivo de olivares en Granada (Andalucía).
Imagen de archivo de olivares en Granada (Andalucía).Ahmet Abbasi/Anadolu Agency via Getty Images

Hasta ahora era un residuo de los olivares, pero en el futuro se utilizarán para generar proteína vegetal. Se trata de las hojas de los olivos. Los restos de éstas son muy abundantes en el sector olivarero, pero hasta ahora tenían escasa aplicación alimentaria. Así lo han afirmado un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF) que ha concluido con éxito el llamado proyecto PROSOST: han logrado obtener concentrados proteicos con un 32% de proteína a partir de este subproducto del olivar, según ha publicado Olimerca.

Esta iniciativa ha estado centrada en la valorización de subproductos agroindustriales andaluces para la obtención de proteínas vegetales de alto valor nutricional.  Y sus resultados se han presentado en una jornada celebrada en la desde de CIDAF, donde el investigador Rafael López Villalba, responsable de este proyecto, ha explicado el proceso de investigación y las aplicaciones industriales que puede tener este hallazgo.

En primer lugar, este nuevo aprovechamiento de la hoja del olivo abrirá nuevas oportunidades para revalorizar los residuos de la actividad olivarera y avanzar hacia modelos de economía circular dentro del sector agroalimentario. El proyecto también ha demostrado el potencial de otros subproductos agroindustriales, como la torta de almendra desgrasada y los destríos de altramuz de mesa, que han permitido desarrollar concentrados con niveles de proteína especialmente elevados.

Estos investigadores han conseguido obtener concentrados proteicos con un 74% de proteína a partir del concentrado de almendra y el 71%, del concentrado de altramuz. Estas materias primas fueron seleccionadas tras analizar 14 subproductos agroindustriales, identificando aquellos con mayor potencial para optimizar los procesos de extracción proteica. Tras una primera fase en laboratorio, el proyecto avanzó hacia ensayos a escala piloto en las instalaciones del CIDAF.

Además, por otro lado, este descubrimiento tiene aplicaciones en nuevos alimentos. Entre ellas, se encuentran bebidas y batidos vegetales, salsas tipo mayonesa o alioli vegano, quesos vegetales untables, cremas de cacao y productos de panadería como snacks y galletas. En muchos casos, estos ingredientes presentan perfiles nutricionales superiores a otras alternativas comerciales, respondiendo a la creciente demanda de alimentos ricos en proteína vegetal.

Así que, en conclusión, esta investigación ha demostrado de residuos que no estamos aprovechando del campo, como la hoja de olivo, los restos de almendra o el altramuz descartado, se puede sacar mucho partido transformándolos en ingredientes funcionales de alto valor añadido. Aprovechar los desperdicios y mejorar la sostenibilidad del sector agroalimentario es posible, pero también ayudará todo ello a crear nuevas oportunidades en el mercado, potenciar la innovación alimentaria y reducir residuos del planeta, aunque, en este caso, sean vegetales.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos