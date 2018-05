Netta, la representante de Israel en Eurovisión 2018, ha respondido a las críticas de Salvador Sobral, el ganador de la pasada edición. El portugués habló de Toy, la canción de la cantante israelí y favorita a ganar el festival de la canción según las casas de apuestas.

El cantante portugués calificó la propuesta de Israel de ser una "música horrible" en una entrevista con el diario portugués Público.

"Youtube me obligó a verla. Cosas de la tecnología. De repente, Youtube pensó que me gustaría la canción de Israel, y entonces abrí aquello y salió de ahí una canción horrible. Pensé: Youtube, muchas gracias, pero no", dijo Sobral. Y añadió: "Afortunadamente, este año no tengo que oír nada".

Ahora, Netta ha respondido a las críticas del portugués enviándole amor a través de su cuenta personal de Twitter.

Sending only love to Salvador, and to all artists of all genres ♥️ pic.twitter.com/mcGHpIXTNz — Netta Barzilai (@NettaBarzilai) 9 de mayo de 2018

"Enviando solo amor a Salvador, y a todos los artistas de todos los géneros".