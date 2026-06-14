Son españoles, pero no apoyan a España en el Mundial: "Siempre digo que prefiero una Champions del Madrid a 10 mundiales"

España va a comenzar este lunes su andadura en el Mundial 2026 (a las 18 horas, contra Cabo Verde) en busca de su segunda estrella, tras la conseguida en 2010. A pesar de que los partidos de La Roja suelen ser sinónimo de la unión de todo un país a nivel futbolístico y de que la selección llega a esta cita como campeona de Europa, hay excepciones a esta regla. Porque sí, también hay españoles que no van con España.

Los motivos para no apoyar al grupo que lidera Luis de la Fuente son varios: desde razones políticas hasta futbolísticas pasando por los que muestran total indiferencia por el Mundial. Vamos a centrarnos en el segundo, que son los que disfrutan del balompié, ven los partidos, son españoles, pero no animan a su selección.

En este grupo hay todo tipo de justificaciones. Los hay que prefieren que gane la Portugal de Cristiano Ronaldo, la argentina de Leo Messi o la Croacia de Luka Modric; los que se han sentido traicionados con la lista del seleccionador o, incluso, los que solo quieren ver un muy buen nivel de fútbol en el Mundial, independientemente de qué país gane. Para gustos, colores.

El HuffPost ha podido hablar con Beatriz Barriuso, Rubén García, Cristina Valdivielso y Raúl Ramos, cuatro de estos españoles a los que La Roja no le va a quitar el sueño durante estas noches de verano.

Valdivielso muestra "indiferencia" por el Mundial y se decanta por seguir más el fútbol de clubes. "No me genera mucha emoción y me gustan más las competiciones de clubes como la Champions o la Liga", asegura esta joven madrileña, que como aficionada del FC Barcelona prefiere que gane Argentina por ser el último de Messi.

Por su parte, García, natural de Arenas de San Pedro (Ávila), explica que tiene apatía hacia la actual selección: "No voy con España porque no me siento representado. Desde hace tiempo dejó de ser un proyecto puramente deportivo y pesan demasiado los amiguismos, las jerarquías fijas y las decisiones que no siempre se explican desde el rendimiento".

Una opinión similar es la que defiende a capa y espada Ramos. "A mí no me representa la Federación porque siempre se prima a jugadores de Barcelona. Estoy seguro de que si Dani Carvajal jugara en el Barcelona iría y si Gavi lo hiciera en el Madrid no", afirma este leonés.

Los futbolistas de la selección en el partido contra Irak. Getty Images

Ambos, aficionados del Real Madrid, se sienten más representados por la Portugal de Cristiano Ronaldo, aunque a García tampoco le importaría que lograra el Mundial la Brasil de Ancelotti y Vinicius.

Mismo punto de vista tiene la palentina Beatriz Barriuso. "No es que no vaya con España, es que prefiero que ganen otras selecciones", sentencia, mencionando también a Portugal y Croacia.

Sin embargo y a pesar de no apoyar a España, los cuatro coinciden en que sí que verán los partidos. "Los Mundiales y las Eurocopas me encantan, intentaré veré todos los partidos posibles y, por supuesto, los de España", detalla Ramos, mientras que el resto destaca que son una "buena excusa para juntarse con amigos o con la familia".

De apoyar a España a no hacerlo

"Siempre he ido con la selección, hasta ahora". Así de tajante expresa su sentimiento con La Roja Barriuso, que señala la no convocatoria de Dean Huijsen o de Dani Carvajal, la llamada a Gavi y otra serie de motivos como los causantes que le han llevado a sentir esa indiferencia por esta España.

García también celebró los títulos logrados en 2008, 2010 y 2012 porque ese grupo, en sus palabras, "sí representaba esa unión y ese orgullo con el escudo y el país que ahora se ha perdido". Después, este arenense perdió la ilusión por la selección, aunque volvió a "recuperarla un poco" en la última Eurocopa, la del 2024, pero más por "tener un sentimiento de unión con los amigos que otra cosa". Eso sí, la ilusión le duró poco.

Ramos también echa la vista atrás. "Yo en 2008 no fui con España porque no fue Raúl, pero lo celebras porque te alegras. Luego en el Mundial y en aquella Eurocopa del 2012 sí que fui. A partir del Mundial del 2014 ya nada”, explica, indicando que rompió su relación definitivamente en 2018 con la destitución de Julen Lopetegui tras su fichaje por el Madrid. "Scariolo en baloncesto ha entrenado a clubes y a la selección a la vez y no ha pasado nada", puntualiza. "Además, es que para mí el fútbol es pasión y si no me sale animar y apoyar a un equipo no me lo puedo inventar", apostilla.

Por su parte, Valdivielso también recuerda que sí que vivió con más afición aquellos logros de Casillas, Xavi o Iniesta: "Ahí era pequeña y los viví más, pero luego con los años, los enfrentamientos internos, etc. y todo han hecho que me diera más pereza. Parece que tienes que ir 100% con España, pero yo no pienso así".

No descarta que en algún futuro se pueda reenganchar, aunque para ello primero tendrá que ilusionarse con estas citas veraniegas. "Si me gusta cómo juegan, hay buen rollo y no hay enfados igual sí, quién sabe", apunta.

Los jugadores españoles celebran la Eurocopa del 2024. Getty Images

La lista de Luis de la Fuente, a examen

Uno de los motivos que más detractores ha provocado para no animar a España ha sido la lista de Luis de la Fuente. El hecho de que no haya jugadores del Real Madrid y se hayan quedado sin ir futbolistas como Dani Carvajal -estaba ante su último Mundial- y Dean Huijsen han molestado a más de un madridista.

"Soy del Barça, pero creo que Carvajal sí tendría que haber ido. La lista me gusta porque la mayoría son de mi equipo, pero creo que una figura más veterana como él habría sumado más posibilidades de ganar. Son un grupo muy joven y siempre está bien que haya gente con más experiencia y que ha ganado todo", describe Valdivielso.

Tanto Barriuso como García relatan que no ha sido la lista el elemento decisivo para no ir con España, pero confirman que sí que les ha extrañado las ausencias de estos futbolistas. "Huijsen ha estado durante toda la clasificación y fase preparatoria y que ahora no vaya es raro", ejemplifican.

El segundo hasta califica la lista de "incoherente y poco creíble": "Con Brahim dijo que no llama a nadie, pero luego con Gavi dice que estuvo en contacto para ver si llegaba bien tras la lesión. Creo que no todos los jugadores juegan con las mismas reglas".

El seleccionador español, Luis de la Fuente. Getty Images

Comparten que exista esa pasión por España

A pesar de que no apoyen a España y no se desvivan por los partidos que va a disputar en el Mundial, sí que son conscientes de que exista ese sentimiento de pertenencia común en la sociedad.

"Claro que entiendo que la gente apoye a la selección. Al final hace más unión en un grupo de amigos o de familiares que si ves un partido de Liga o de Champions, ya que hay más división interna porque normalmente hay de varios equipos", opina Valdivielso.

García también es de la misma opinión e insiste en que en su día él también era así, aunque ahora esté lejos: "Lo entiendo perfectamente, hacia España yo también lo tuve hace años, pero ahora mismo no lo comparto. Siempre le digo a mis amigos que prefiero una Champions del Madrid a 10 mundiales de España".

Sin embargo, los cuatro aclaran que sus reticencias con España se quedan única y exclusivamente en la selección de fútbol. "Aunque no las suelo ver, sí que sigo a las selecciones de otros deportes y me alegro cuando ganan, no me es indiferente", apunta Barriuso.

También apoyan a deportistas españoles como Carlos Alcaraz, Marc Márquez o Fernando Alonso. "En estos casos sí que los vivo", finalizan.

Al final, vayan o no con España, un Mundial es la cita deportiva que todo el mundo espera cada cuatro años -con permiso de los Juegos Olímpicos- y todos van a reorganizar sus agendas para seguir el campeonato.