Estudiar en ellas puede costar hasta 130.000 euros y sus alumnos a veces acaban trabajando en la banca de inversión: así se han convertido las escuelas de hostelería suizas en el "Hogwarts" del lujo mundial

Las principales escuelas de hostelería de Suiza se han convertido en un referente a nivel mundial. El motivo es que la formación va más allá del propio sector de la hostelería y abarca también los servicios de lujo enfocados en la experiencia de los clientes.

Por ese motivo, quienes salen de esas escuelas no tienen por qué terminar desarrollando sus carreras profesionales en la hostelería. Cada vez más alumnos acaban trabajando en la banca de inversión, fabricantes de relojes o empresas de artículos de lujo.

No obstante, se trata de una formación de élite que tiene un precio (y vaya precio). Tal y como informa la cadena de televisión francesa BFM TV, la matrícula en el Instituto Glion de Educación Superior, ubicado en Montreux (Suiza), puede llegar a costar hasta 130.000 euros en tres años.

Como se puede deducir de esa elevada cifra, se trata de un centro de formación con un marcado posicionamiento elitista que, entre otras cosas, cuenta con un estricto código de vestimenta.

"En Glion, creemos firmemente que el futuro del lujo dependerá de la capacidad de crear experiencias cada vez más humanas, personalizadas y significativas", asegura el CEO de Glion, Philippe Vignon.

Las asignaturas: desde finanzas a meditación

Por ese motivo, en Glion los estudiantes cursan asignaturas clásicas como finanzas, marketing o estrategia, pero también otras menos habituales como psicología, cultura del lujo, teatro o incluso meditación.

Con esa formación, la escuela pretende que los alumnos salgan capacitados para, además de gestionar un negocio, anticipar las expectativas de los clientes más exigentes y ofrecerles una experiencia de la máxima calidad.

El resultado es una rápida inserción laboral en sectores de alta gama. La escuela asegura que el 98% de sus graduados reciben al menos una oferta de trabajo antes de finalizar sus estudios. De hecho, el medio de comunicación francés Le Point ha publicado un artículo en el que describen al Instituto Glion de Educación Superior como el "Hogwarts" del lujo mundial.