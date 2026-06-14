Venden el veneno y el antídoto: por qué los gigantes de la IA que anuncian el fin del empleo defienden ahora la renta universal

Uno de los mayores temores que ha desatado en la sociedad la irrupción de la inteligencia artificial (IA) es la posibilidad de que la nueva tecnología destruya millones de puestos de trabajo.

Los gigantes de la IA, como Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI) o Elon Musk (dueño de Tesla, X, SpaceX y xAI), han reconocido implícitamente ese riesgo al proponer un antídoto a la destrucción masiva de empleo como consecuencia de la IA: la renta universal.

El debate de la conveniencia o no de establecer una renta universal lleva presente durante décadas. Por ejemplo, en el año 2017, en Francia, Benoît Hamon situó la medida como su propuesta estrella para las elecciones presidenciales (en las que acabó siendo el candidato menos apoyado en la primera vuelta).

En declaraciones al medio de comunicación francés Le Monde, Benoît Hamon ha expresado que en Silicon Valley "al menos comprenden la catástrofe social que augura el auge de la IA, y algunos, como Sam Altman, buscan soluciones fundamentales. Pero muchos se creen semidioses. Y el riesgo de esta idea de un fondo de redistribución es que conduzca a la privatización de la solidaridad".

Por su parte, Jean-Christophe Bélisle-Pipon, profesor de ética en la Universidad Simon Fraser (Canadá), ha indicado, también en palabras al citado medio, que "Musk o Altman ven la renta universal como una medida defensiva y compensatoria, una compensación por las externalidades negativas que generan".

Según el experto, lo que los gigantes de la IA pretenden es protegerse a ellos mismos y a la ingente cantidad de ingresos que están generando y van a generar. "Se presentan como benefactores, transforman a los receptores de la renta básica universal en beneficiarios pasivos de un sistema que no controlan y, sobre todo, desvían la atención: el debate se centra en la cuantía de la prestación en lugar de cuestionar la concentración de capital y poder", ha subrayado Jean-Christophe Bélisle-Pipon.