Galicia y Cataluña luchan contra dos incendios simultáneos: uno obliga a activar la situación 2 de emergencia y otro fuerza evacuaciones

Un helicóptero trabaja en el incendio forestal en la localidad asturiana de Peñaflor (Grado) el pasado sábado.

La lucha contra los incendios forestales vuelve a poner en alerta a varias comunidades autónomas. Galicia y Cataluña han afrontado este domingo dos fuegos de relevancia que han obligado a movilizar numerosos medios de extinción y a adoptar medidas excepcionales para proteger a la población.

El caso más preocupante se registra en Galicia, donde la Xunta ha activado la situación 2 de emergencia en el incendio forestal de Boborás (Ourense), un nivel que implica la participación de medios estatales debido al riesgo para núcleos habitados. Mientras tanto, en Cataluña, los Bomberos de la Generalitat han logrado estabilizar el incendio declarado en Cervià de les Garrigues (Lleida), que ha afectado a 33 hectáreas y obligó a evacuar a varios vecinos.

La Xunta activa el nivel 2 de emergencia en Boborás

La Consellería do Medio Rural decidió activar durante la tarde del domingo la situación 2 de emergencia por la proximidad de las llamas al núcleo de Vecoña, en el municipio ourensano de Boborás.

Según las últimas estimaciones facilitadas por la administración gallega y publicadas en EFE, el fuego afecta ya a unas 150 hectáreas.

El incendio comenzó el sábado por la noche, pocos minutos antes de las 22:00 horas, en la parroquia de Moreiras y desde entonces ha movilizado un amplio dispositivo de extinción.

La situación 2 de emergencia se activa cuando existe riesgo para personas, viviendas o infraestructuras y requiere la participación de recursos estatales, aunque la dirección de las operaciones continúa bajo responsabilidad de la comunidad autónoma.

Estabilizado el incendio de Cervià de les Garrigues

Mientras tanto, en Cataluña, la evolución del incendio declarado este domingo en Cervià de les Garrigues ofrece un panorama más favorable.

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el fuego después de que arrasara unas 33 hectáreas de superficie.

A pesar de la estabilización, más de 40 dotaciones continúan trabajando sobre el terreno para evitar posibles reactivaciones. El incendio comenzó alrededor de las 15:00 horas y provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Ocho vecinos evacuados y confinamiento de la población

Como medida preventiva, Protección Civil envió una alerta ES-Alert a los teléfonos móviles de la zona de la Partida la Devesa de Cervià. Además, ocho vecinos que residían en viviendas próximas al origen del incendio fueron evacuados por precaución. Según han informado los servicios de emergencia, ninguna persona ha resultado herida.

Las primeras investigaciones de los Agentes Rurales apuntan a que el incendio podría haberse originado durante unos trabajos agrícolas.