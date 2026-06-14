Zaragoza, la segunda ciudad más barata del mundo para dormir en un hotel de cinco estrellas, solo por detrás de un paraíso turístico de Vietnam

La plataforma de viajes online Hotels.com ha publicado su Índice de Precios Hoteleros 2026, en el que se han recopilado datos procedentes de más de 11.000 viajeros encuestados y de plataformas internas de reservas.

Dos de las principales conclusiones del informe son que reservar la habitación de hotel con una semana de antelación es la mejor opción y que las noches de los domingos ofrecen la mejor relación calidad-precio.

En cuanto a los meses más y menos recomendables para acudir a un hotel, el estudio señala que "enero es el mes con las tarifas medias diarias más bajas, mientras que julio es el mes con las tarifas más altas para las estancias nacionales y agosto es el mes con las tarifas más altas para las estancias internacionales".

En lo que se refiere a España, lo más destacable es que Zaragoza es la segunda ciudad más barata del mundo para dormir en un hotel de cinco estrellas. El precio medio es de aproximadamente 140 euros.

Los hoteles de cinco estrellas más económicos del planeta se encuentran en Nha Trang (Vietnam). Allí, pasar una noche en un hotel de la máxima calidad cuesta un promedio de 81 euros.

El 'top 10' mundial de ciudades baratas para reservar un hotel de cinco estrellas lo completan: Breslavia (Polonia), Tirana (Albania), Riga (Letonia), Zagreb (Croacia), Sofía (Bulgaria), Heraclión, en la isla de Creta (Grecia), Tallin (Estonia) y Santo Domingo (República Dominicana). En todas ellas, el precio medio de una noche en un hotel de cinco estrellas se encuentra por debajo de los 231 euros.

"Los viajeros se están volviendo más astutos"

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Mail, Melanie Fish, portavoz de Hotels.com, ha asegurado que los turistas son cada vez más inteligentes, y comparan los precios entre los diferentes destinos para decidir dónde ir de vacaciones.

"Puede que los viajeros estén pasando dificultades económicas, pero también se están volviendo más astutos", ha destacado Melanie Fish.