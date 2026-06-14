Sumergido a 10 metros y a 10 kilómetros de la costa: así es el primer centro de datos submarino eólico del mundo, que China acaba de poner en marcha

La irrupción de la inteligencia artificial ha hecho que en numerosos lugares del mundo se estén construyendo centros de datos. Sin embargo, ninguno de ellos tiene las características del que se acaba de inaugurar en China.

Se trata del primer centro de datos submarino eólico del mundo. Se encuentra situado a más de 10 kilómetros de la costa de Shanghái, está sumergido a 10 metros de profundidad y se alimenta de un parque eólico marino cercano.

Tal y como informa el medio de comunicación británico The Guardian, la instalación, bautizada como Shanghai Lingang, tiene una capacidad de 24 megavatios. El proyecto ha partido de una iniciativa conjunta entre la compañía privada china HiCloud Technology y la empresa estatal China Communications Construction.

Desde el Gobierno de China aseguran que este centro de datos submarino, que recientemente ha comenzado a operar, reduce el consumo energético en más de una quinta parte en comparación con los centros de datos terrestres.

Además de la utilización de energía renovable para funcionar, la reducción del impacto medioambiental del centro de datos se debe al efecto de refrigeración natural que se produce al estar sumergido en agua de mar.

En ese sentido, cabe destacar que en los centros de datos terrestres entre un 25% y un 40% de la demanda total de electricidad se debe a la necesidad de hacer circular agua fría alrededor de los servidores para evitar situaciones de sobrecalentamiento.

Los centros de datos, en el punto de mira por su gran consumo de agua

Los centros de datos se encuentran en el punto de mira por sus elevados niveles de consumo de agua. En consecuencia, la construcción de esta instalación submarina puede marcar el camino para que los centros de datos sean más sostenibles.

Al respecto, desde The Guardian recuerdan que esta misma semana el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas ha alertado de que la huella hídrica de los centros de datos podría alcanzar los 9,3 billones de litros para 2030, una cifra que sería suficiente para cubrir las necesidades anuales de agua potable de los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana.