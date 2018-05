Kensington Palace ha publicado a través de su cuenta oficial de Twitter las primeras imágenes oficiales de la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle. Se trata de tres fotos tomadas tras la ceremonia, que tuvo lugar el pasado sábado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, a las afueras de Londres.

El fotógrafo Alexi Lubomirski fue el encargado de inmortalizar el momento en el Castillo de Windsor, tras el recorrido en carruaje de la pareja, que han sido nombrados recientemente duques de Sussex.

The Duke and Duchess of Sussex have released three official photographs from their Wedding day. These photographs were taken by photographer Alexi Lubomirski at Windsor Castle, following the carriage procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/WBim9EkI4D

En la primera de las imágenes aparecen los recién casados con las damas de honor y los pajes, la madre de Meghan Markle, los duques de Cambridge, el príncipe Carlos y Camilla Parker y la reina Isabel II con el duque de Edimburgo.

The Duke and Duchess of Sussex with the Bridesmaids and Page Boys, taken by photographer Alexi Lubomirski in the Green Drawing Room of Windsor Castle. #RoyalWedding pic.twitter.com/nFaPQSIzVl

The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding.



They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and those who watched on television across the UK, Commonwealth, and around the world. pic.twitter.com/RSa9ukqxLF