El Gran Wyoming confiesa que sufrió una agresión en plena calle "por rojo": "Me calzaron una hostia"

El Gran Wyoming ha denunciado que sufrió una agresión en plena calle por "rojo". El presentador de El Intermedio ha estado este miércoles en La noche de Aimar, donde ha contado que fue "hace poco" y que por eso no ha dicho nada hasta ahora.

Durante un momento de la entrevista, Aimar Bretos pregunta a Wyoming si temía que un día le agredan por la calle por su ideología, muy marcada desde siempre. En este punto, el presentador hizo una pausa y sorprendió al relatar lo que le ocurrió.

"Ya me han agredido, lo que pasa es que no... bueno, no lo tenía que haber contado. Ya lo he vivido". Seguidamente añadió que trató de ocultar la agresión, justificando la marca que le dejó el golpe señalando que le habían "dado un codazo" jugando "al baloncesto".

"Me fui rápido, me apañaron la cara y muy bien", continúo explicando Wyoming, que vivió este violento episodio "hace no mucho" a manos de "tres gilipollas": "Yo iba por la calle y 'eh, hijoputa, rojo, no sé qué'. Me volví y les dije: '¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?'. Y me calzaron una hostia y me dieron la vuelta".

La reacción de Ana Pastor: "Horrorizada"

Aimar Bretos ha intervenido este miércoles en Al rojo vivo para contar algunos detalles de su entrevista con Wyoming antes de la emisión. "Me ha sorprendido mucho cómo se abre y cómo cuenta cosas", ha señalado.

"A él le han pegado dos veces. Una, en la transición por llevar el pelo largo y al grito de 'rojo', y otra hace nada. Le pegaron por la calle un grupo de energúmenos... le gritaron 'rojo de mierda' y le metieron una hostia", ha contado el periodista de laSexta.

Asimismo, Ana Pastor ha reaccionado a la confesión de Wyoming a través de su cuenta de X. La periodista de laSexta ha asegurado estar "horrorizada" por lo que cuenta el presentador de El Intermedio.

"Por cercano. Por más habitual de lo que mucha gente cree", ha añadido la periodista, que ha invitado a los espectadores a seguir la entrevista en laSexta, que se puede ver este jueves.