Drones de aficionados convertidos en armas que penetran un metro de hormigón: la guerra de Ucrania reescribe el coste del armamento moderno

El conflicto armado en Ucrania está reescribiendo la doctrina de guerra moderna. Uno de los principales aprendizajes que está dejando la contienda que Rusia y Ucrania llevan librando más de cuatro años es que el caro armamento militar, aunque continúa siendo necesario, puede ser sustituido en determinados contextos por soluciones mucho más económicas.

Buena prueba de ello es la utilización que están haciendo las fuerzas ucranianas de drones de aficionados para atacar al enemigo. Esos vehículos no tripulados están sirviendo como medio de lanzamiento de bombas que, según datos rusos, son capaces de penetrar un metro de hormigón.

Tal y como informa el medio de comunicación alemán FOCUS, se trata del dron de fabricación ucraniana 'Vampire'. El mismo cuenta con seis rotores, una cámara con zoom de 10x y una cámara de visión nocturna, por lo que también puede operar de noche (cuando es más difícil que el dron sea detectado).

Según el fabricante del vehículo no tripulado, SkyFall, el dron tiene un coste de 8.500 dólares por unidad (unos 7.260 euros, al cambio actual), una cifra muy baja en comparación con el precio habitual del armamento militar que se usa en cualquier guerra.

La bomba que transporta ese dron se denomina ZAL-14 y también es de fabricación ucraniana. Su peso se estima en aproximadamente 10 kilos, por lo que es compatible con la capacidad de carga útil del dron 'Vampire', que se sitúa entre los 15 y 20 kilos.

Debido a su peso, no cualquier dron vale para lanzar la bomba ZAL-14. Respecto a las características del artefacto explosivo, desde FOCUS explican que "unas aletas adicionales garantizan la estabilidad y la precisión en el aire. Al impactar, varios kilogramos de explosivo aceleran un inserto metálico macizo de cobre o tantalio. Este proyectil, denominado EFP, es especialmente eficaz contra materiales frágiles como muros de hormigón o mampostería".