Alex Karp, CEO de Palantir, sobre el rearme europeo: "Demasiado dinero se está distribuyendo entre gente que no tiene ni idea de cómo usarlo"

Palantir es una empresa estadounidense de software especializada en el análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) e inteligencia artificial (IA) que se encuentra estrechamente ligada al sector militar.

Tal y como destacan desde el medio de comunicación alemán WELT, Palantir es una compañía que "está considerada la columna vertebral tecnológica de las mejores fuerzas armadas del mundo".

Entre otros países, la firma suministra software a EEUU, Israel o Ucrania. El hecho de que Palantir trabaje para el país presidido por Volodímir Zelenski es especialmente interesante, ya que ello significa que su tecnología está siendo puesta a prueba en combates reales.

Sin embargo, en una entrevista con la Red Global de Reporteros de Axel Springer, el CEO de Palantir, Alex Karp, ha lamentado que países europeos como Alemania no apuesten por el trabajo de su empresa pese a que está demostrando su éxito en la guerra de Ucrania.

Al respecto, Karp ha subrayado que el campo de batalla es "el lugar más implacable del mundo" para confirmar si algo funciona o no. Ese es el motivo por el que el empresario confía en que "los europeos estén abiertos a adquirir los productos desarrollados en Ucrania".

Al respecto, el director de ejecutivo de Palantir ha alertado de que el incremento del gasto en defensa europeo no será útil si ese dinero no se invierte en tecnología que realmente se haya mostrado como eficaz en el contexto bélico real.

"¿Comprarán productos que solo se han probado en presentaciones de PowerPoint?"

"¿Qué productos comprará Europa para defenderse? ¿Comprarán productos que solo se han probado en presentaciones de PowerPoint? (...) ¿O comprarán los productos que pueden detener por sí solos a una gran potencia militar?", se ha preguntado Alex Karp.

"Cuando observo el gasto en Europa, me preocupa mucho que demasiado dinero se esté distribuyendo entre gente que no tiene ni idea de cómo usarlo eficazmente. Esto creará intereses arraigados: de personas que producen soluciones técnicamente inferiores e ineficaces, pero que gozan de gran poder político. Y entonces será muy difícil deshacerse de ellas", ha advertido el CEO de Palantir.