La paradoja de Mercadona: gana menos por cada producto vendido que Eroski, Consum o Dia pero arrasa en rentabilidad a todos

Mercadona, ejemplo de negocio. Un estudio pormenorizado de Cinco Días sitúa a la cadena de supermercados de Juan Roig no solo como la más grande del sector en España, sino también como la que mayores ingresos y márgenes de beneficios obtiene.

A priori, son cuestiones que encajan dentro del dominio que Mercadona tiene del mercado nacional en cuanto a grandes espacios de distribución, mientras sigue creciendo. Sin embargo, hay un detalle llamativo que pone aún más en valor, el beneficio final obtenido por la empresa.

El análisis pormenorizado de las cifras de Mercadona y de los principales supermercados de la competencia detallan que la empresa valenciana obtiene menos ganancia por artículo vendido, como se refleja en el margen bruto.

El análisis que desglosa Cinco Días, detalla que Mercadona se mueve a cierre de 2025 en un margen bruto del 25%, cifra que ha mejorado levemente aunque sigue por debajo del techo del 26% marcado antes de la guerra en Ucrania. Este 25% de Mercadona es, en todo caso, inferior al 30'1% de Consum, que ha crecido medio punto en el último ejercicio; el 27% de Eroski, con una décima al alza, y el 26'2% de Día, tras una notable subida de casi dos puntos.

Ante este dato algo peor que la competencia, lo que refuerza a Mercadona es la tasa de rentabilidad del negocio. Ahí no encuentra rival. La entidad de la cancioncilla que todos hemos tarareado alguna vez logró un récord de margen de explotación de 2.061 millones de euros, un 24% superior al del año anterior y que supuso el 5'4% de los ingresos. Por detrás, Eroski (4'6%), Consum (2,71%) y Dia (2,61%).

La clave, añade el citado periódico económico, está en la gestión de los costes. En cuanto al personal, Mercadona se mueve en el 13'1% de los ingresos, cifra solo rebajada por Dia, una cadena de menor tamaño en total que lleva al 9'5%. Pero aún es más evidente la gestión en los llamados "otros gastos de explotación", que apenas significan un 4'7% de las ventas, frnete al 7'6% de Eroski y Consum y el 9'2% de Dia.