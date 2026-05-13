Florentino Pérez, a la carga otra vez: las grandes frases de su entrevista en 'laSexta'

Florentino Pérez, sonriente en un instante de su rueda de prensa

Florentino Pérez sigue teniendo mucho que decir y apenas 24 horas después de su rueda de prensa ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en laSexta.

El presidente del Real Madrid promete una nueva dosis de emociones fuertes tras su encendidísima defensa del club y de su propia gestión ante "la campaña en mi contra" que cree culpa de los medios críticos. En su intervención del martes anunció el adelanto electoral en el club y su intención de volver a presentarse, con el desafío a la potencial oposición de que "se presente quien quiera" (y quien pueda) y dejando claro que "ganaremos".

Pero Florentino este jueves ha querido alzar de nuevo su voz, esta vez en un cara a cara con Pedrerol, responsable de Jugones y El Chiringuito de Jugones cuyas principales frases detallamos a continuación:

"Yo de la rueda de prensa no recibo más que mensajes de felicitación".

"Es difícil convivir con esos bulos personales (de que tengo cáncer) y del club".

"Yo me he acostumbrado a las críticas, pero es muy difícil convivir con los dueños, que son los socios, en este ambiente de hostilidad".

"En esta situación de inestabilidad permanente y creciente, yo no puedo vivir".

"Tengo muchas ganas de seguir, y fuerzas, por supuesto"... "¿También usted —a Pedrerol— se va a creer lo de la enfermedad?".

"Es una campaña orquestada; conozco a los periodistas que la orquestan".

"Si hay que ganar la Champions y la Liga se tienen que suicidar todos los equipos de Europa, el Bayern, el PSG, el City...".

"Yo nunca he ganado un euro del Real Madrid; avalé para que pagaran a Illgner, a Roberto Carlos...".

"¿Piden más tiempo para las elecciones? Yo cuando me presenté en el 2000 no pedí más tiempo, me presenté y gané".

"Sabemos o intuimos quién ha filtrado la pelea de los jugadores. Enfrentamiento ha habido siempre, lo de las filtraciones, no".

"El origen de todo esto está en el Mundial de Clubes, que no hicimos pretemporada".

"Quedar segundo... bueno. ¿Entonces, el Atleti qué tiene que hacer?"

"Yo no he hablado con Rafa Nadal, tampoco he hablado con ese señor [en referencia a su potencial rival electoral, Enrique Riquelme]

"Ayer vimos a otro Florentino, a un Florentino enfadado con la manipulación".

Sobre sus comentarios machistas: "'Esa niña' de ayer me ha escrito y lo ha explicado y no hay problema. La pobre estaba levantado la mano y no le daban. Eso no es despectivo y ella no lo considera... pero ahora se saca todo de madre".