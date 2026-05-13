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Florentino Pérez, a la carga otra vez: las grandes frases de su entrevista en 'laSexta'
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Florentino Pérez, a la carga otra vez: las grandes frases de su entrevista en 'laSexta'

Apenas 24 horas después de su histórica rueda de prensa, el presidente del Real Madrid ha dado la cara frente a Josep Pedrerol.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Florentino Pérez, sonriente en un instante de su rueda de prensa
Florentino Pérez, sonriente en un instante de su rueda de prensaAlberto Gardin vía getty images

Florentino Pérez sigue teniendo mucho que decir y apenas 24 horas después de su rueda de prensa ha concedido una entrevista a Josep Pedrerol en laSexta

El presidente del Real Madrid promete una nueva dosis de emociones fuertes tras su encendidísima defensa del club y de su propia gestión ante "la campaña en mi contra" que cree culpa de los medios críticos. En su intervención del martes anunció el adelanto electoral en el club y su intención de volver a presentarse, con el desafío a la potencial oposición de que "se presente quien quiera" (y quien pueda) y dejando claro que "ganaremos".

Pero Florentino este jueves ha querido alzar de nuevo su voz, esta vez en un cara a cara con Pedrerol, responsable de Jugones y El Chiringuito de Jugones cuyas principales frases detallamos a continuación:

"Yo de la rueda de prensa no recibo más que mensajes de felicitación".

"Es difícil convivir con esos bulos personales (de que tengo cáncer) y del club".

"Yo me he acostumbrado a las críticas, pero es muy difícil convivir con los dueños, que son los socios, en este ambiente de hostilidad".

"En esta situación de inestabilidad permanente y creciente, yo no puedo vivir".

"Tengo muchas ganas de seguir, y fuerzas, por supuesto"... "¿También usted —a Pedrerol— se va a creer lo de la enfermedad?".

"Es una campaña orquestada; conozco a los periodistas que la orquestan". 

"Si hay que ganar la Champions y la Liga se tienen que suicidar todos los equipos de Europa, el Bayern, el PSG, el City...".

"Yo nunca he ganado un euro del Real Madrid; avalé para que pagaran a Illgner, a Roberto Carlos...".

"¿Piden más tiempo para las elecciones? Yo cuando me presenté en el 2000 no pedí más tiempo, me presenté y gané". 

"Sabemos o intuimos quién ha filtrado la pelea de los jugadores. Enfrentamiento ha habido siempre, lo de las filtraciones, no".

"El origen de todo esto está en el Mundial de Clubes, que no hicimos pretemporada". 

"Quedar segundo... bueno. ¿Entonces, el Atleti qué tiene que hacer?"

"Yo no he hablado con Rafa Nadal, tampoco he hablado con ese señor [en referencia a su potencial rival electoral, Enrique Riquelme]

"Ayer vimos a otro Florentino, a un Florentino enfadado con la manipulación".

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Sobre sus comentarios machistas: "'Esa niña' de ayer me ha escrito y lo ha explicado y no hay problema. La pobre estaba levantado la mano y no le daban. Eso no es despectivo y ella no lo considera... pero ahora se saca todo de madre".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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