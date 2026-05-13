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Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN: "El policía del mundo se ha vuelto loco"
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Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN: "El policía del mundo se ha vuelto loco"

El político danés, cabeza de la OTAN entre 2009 y 2014 tiene claro lo que supone el actual mandato de Donald Trump para el mundo... y para la alianza atlántica.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Anders Fogh Rasmussen, en una intervención reciente
Anders Fogh Rasmussen, en una intervención recienteKristian Tuxen Ladegaard Berg

Donald Trump prometía cambiar todo o prácticamente todo y en cierta manera está cumpliendo su promesa. Hasta la mismísima OTAN, que desde que el magnate ha regresado a la Casa Blanca, se ha visto forzada a una reflexión sobre su futuro. Incluso con la insólita perspectiva de sobrevivir sin EEUU, dadas las advertencias de retirada lanzadas por Washington.

Entre los más inquietos se encuentra quien fuera el secretario general de la OTAN entre 2009 y 2014, el danés Anders Fogh Rasmussen. En una intervención en Copenhague, plantea incluso un 'plan b' internacional para hacer frente a China y también a EEUU... especialmente tras las amenazas contra Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca y por ende a la OTAN.

"Estados Unidos ya no tiene la voluntad de liderar y, desde el punto de vista de los groenlandeses, el policía del mundo se ha vuelto loco", ha admitido Rasmussen desde la capital danesa

En la mente de Rasmussen está la idea de una nueva alianza internacional, que llamaría el D7 por estar formada por siete democracias. Estas incluirían estados y organizaciones supranacionales, al incluir a la UE, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

Esta entente global sería tanto a nivel económico, en un formato similar al actual G7 que integran algunos de estos países, como militarmente en caso de conflicto con un país tercero. Igualmente, actuarían de forma coordinada en la planificación de una estrategia conjunta de inversión para los países en desarrollo, un movimiento que buscaría contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.

Como detalla el periódico alemán Die Welt, dicho D7 representaría un producto interior bruto equivalente al 30% de la producción económica mundial. "Ese es el poder económico necesario para disuadir a una potencia hegemónica", apuntaba Rasmussen en su intervención. 

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Esta macroalianza sería independiente de la OTAN, porque tal y como explicaba el antiguo secretario general "sigo creyendo en la OTAN como alianza de defensa, pero necesita una coalición de países dispuestos a colaborar, preparada para defender Europa". 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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