Alejandra Rubio presenta su primera novela: "Ya va siendo hora de quitarnos los prejuicios porque es aterrador. Hay que dar más oportunidades a las personas" 

Hubo en España una gran presentadora llamada María Teresa Campos (1941-2023). Nadie de su familia pudo o podrá siquiera igualarla, aunque sus dos hijas y dos de sus tres nietos eligieron el camino de la fama, y, cada uno en su estilo, desarrollaron su carrera o parte de ella en televisión.

Una de esas nietas mediáticas es Alejandra Rubio, única hija de Terelu Campos, y que aunque parecía que deseaba ser anónima y que iba para abogada o para el mundo de la moda, acabó aceptando las facilidades que le daba una vida de fama. No tardó en descubrir, entre polémicas televisivas que dañaron a su familia, críticas e interés mediático a veces desmedido, que ganaría dinero, pero que esa vida no era tan fácil y agradable como podría parecer.

María Teresa Campos en su 79 cumpleaños con sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego y su nieta Alejandra Rubio GTRES

Por el camino facturó lo suyo, se llevó muchos disgustos y más críticas que halagos, pero conoció a su pareja, Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, con el que en diciembre de 2024 tuvo un niño llamado Carlo, y con el que espera una niña que nacerá en agosto de 2026. Y durante este segundo embarazo anunció que dejaba la tele y presentó libro. Se trata de Si decido arriesgarme, una primera novela de la que habló en una rueda de prensa en la que estuvo El HuffPost.

Alejandra Rubio, que contó con la presencia de su pareja, Carlo Costanzia, con el que posó muy acaramelada para los medios gráficos, comentó nada más empezar que se encontraba "con muchos nervios, atacada, desde que me he levantado esta mañana me va el corazón a mil. Es un día muy importante para mí, así que la espera, no os podéis imaginar, se me ha hecho eterna".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en la presentación de la novela 'Si decido arriesgarme' Gtres

No tardó en comentar que para ella "era un sueño escribir un libro, pero un sueño como muy lejano. Tenía otras cosas en la cabeza que en ese momento no me permitían ponerme con ello, y cuando hablé con la editorial, dije que sí al instante".

Porque Alejandra Rubio no escribió un manuscrito y lo envió editorial por editorial, sino que Esencia, sello de literatura romántica de Planeta fundado en 2007, fue el que se lo ofreció. Y tras proponer la historia de Karla, una joven cántabra que llega a Madrid para estudiar y cuyo mundo cambia cuando conoce a Ulises, hermano de su novio Marcos recién salido de la cárcel, le dieron el sí.

Alejandra Rubio es autora de la novela 'Si decido arriesgarme' Esencia

"Ponerme a escribir una novela ha sido un reto y es complicado, pero es un sueño hecho realidad. Soy una persona que normalmente me pongo muchas trabas a mí misma, y poder escribir esta novela me ha hecho creer más en mí y conocerme más", comentó la excolaboradora.

"Recuerdo que al principio fue muy bien, pero luego me quedé embarazada y he tenido más parones de lo normal, por eso han sido casi dos años", añadió la hija de Terelu Campos.

'Si decido arriesgarme' no se basa en su vida, ni en su relación con Carlo Constanzia

Por otro lado, Alejandra Rubio asegura que estamos ante "una ficción, pero yo creo que cualquier escritor escribe desde sus vivencias". De hecho, su novio Carlo, leyendo la novela, se dio cuenta de que Karla y Mika, las protagonistas femeninas, tienen mucho de Alejandra. "Y es verdad que reflejo un poco mi personalidad en cada una de ellas, de alguna forma u otra, no solo en mí, sino en mi entorno, que me han ayudado a inspirarme y a escribir desde un lugar mucho más personal".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose en la presentación de la novela 'Si decido arriesgarme'' Gtres

Y en esa escritura ha introducido el tema de la reinserción, las segundas oportunidades y de "los prejuicios que tenemos muchas veces con los demás, y que ya va siendo hora de quitarnos eso de encima porque es aterrador. Hay que darle más oportunidades a las personas". ¿Se refiere con esto a alguien en concreto? Pues que cada uno y cada una saque sus propias conclusiones.

Lo que sí ha querido remarcar es que esta novela no refleja su relación con Carlo Costanzia: "Esta no es nuestra historia de amor. Está claro que hay cosas de cada uno porque me he inspirado de la gente que me rodea. Pero a nivel emocional, más que nada. A nivel físico -tatuado, alto-, puedes pensar en Carlo con el personaje de Ulises, pero me he centrado más en el plano emocional y en lo que siente cada personaje".

"Quería dejar muy claro que para mí es muy importante no solo la familia de sangre, sino la que se elige"

Estaba claro que siendo una Campos –y con su primo José María Almoguera presente como reportero-, le iban a preguntar por su familia, que no aparece en esta novela. En ese sentido ha contado que "la familia de sangre es importante, pero siempre le he dado mucho peso a las personas que yo he elegido que están en mi vida. Tengo clarísimo que la gente de la que te rodeas es todo. Te condiciona la vida para bien o para mal".

"Yo estoy superorgullosa de las personas que me rodean, y quería plasmarlo en este libro, y dejar muy claro que para mí es muy importante no solo la familia de sangre, sino la que se elige", declaró la autora.

Alejandra Rubio firmando su novela a su primo José María Almoguera Gtres

"Esta novela es una historia de amor donde la familia tiene poco peso", asegura la autora, que sin embargo no descarta que pueda haber una historia más familiar en un futuro proyecto literario. Lo que no va haber es un acto de presentación con asistencia de sus seres queridos, al margen de esta rueda de prensa en la que estuvieron, como mencionaba anteriormente, su pareja y su primo. "Mi familia me apoya donde me tiene que apoyar, que es en casa, y no necesito exponerlo públicamente".

Preparada para las críticas y los prejuicios

Volviendo a los prejuicios, la excolaboradora tiene claro que "hay muchos prejuicios en general, pero cuando una persona, sobre todo en el ámbito televisivo, da un salto al mundo literario, suele pasar esto... No solo me pasa a mí, sino también a otras personas que se dedican a algo mismo que yo. Y lo tenía en cuenta. Entonces, que se diga que yo no estoy capacitada o no he escrito esta novela... Es algo que contaba con ello desde que me ofrecieron este proyecto".

"Ya contaba con que digan que yo no estoy capacitada o no he escrito esta novela"

"Estoy curada de espanto, pero poco puedo hacer con los prejuicios de los demás. Yo intento no tenerlos, pero tampoco puedo obligar a nadie a cambiar. Esto no va de imagen, va de cumplir un sueño, y ya está. No es algo meditado, simplemente es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, que me han dado la oportunidad, que estoy superagradecida y que ojalá guste y se pueda juzgar desde el conocimiento y no desde el personaje", añadió Alejandra Rubio.

Sobre las críticas, señala que no hará caso de alguien que no se ha leído el libro, pero que escuchará encantada las que sean constructivas. "Siempre estoy abierta a mejorar. Es mi primera novela".

Alejandra Rubio, muy orgullosa de su novela 'Si decido arriesgarme' Esencia

Asimismo, Alejandra Rubio manifestó que ella se siente orgullosa de Si decido arriesgarme, y que le encantaría que sus hijos el día de mañana también lo estén "de su madre, que ha cumplido un sueño. Eso es lo que intentaré inculcarles, que sigan sus sueños y que persigan cada oportunidad y que hagan lo que realmente les gusta. Y esto -la literatura- es lo que realmente me gusta",

Eso es lo que le diría a sus hijos, para los lectores señala que quiere "que piensen que no está mal nada de lo que les pase. Que todos tenemos un proceso y que todo lo que nos pasa en la vida es por algo, y que hay que tomar ciertas decisiones que al principio dan un poco de miedo, pero que siempre son para mejor".

"Ojalá guste la novela y se pueda juzgar desde el conocimiento, y no desde el personaje"

Las decisiones pueden implicar riesgo, pero para ella "arriesgarse es todo en mi vida. LO de ser una persona plana no va conmigo, soy de riesgo siempre. Donde haya riesgo, allá que voy", y por eso la novela se llama Si decido arriesgarme, porque Alejandra sentía y quería que el riesgo debía ir en el título.

No se cierra a volver a la televisión, pero...

¿Y el futuro? De momento planea firmar en la Feria del Libro y escribir más novelas: "Tengo muchísimas ganas. Estoy en una nube ahora mismo, y ojalá pueda estarlo muchísimos años de mi vida".

Alejandra Rubio debuta en la literatura con la novela 'Si decido quedarme' Esencia

En cuanto a una posible vuelta a la televisión, señala que la escritura "es un plan A ahora mismo, pero nunca digas nunca. No sé si dentro de dos días voy a estar o si voy acudir puntualmente si me apetece algo. Pero ahora estoy tranquila. He pasado por una etapa un poco más complicada y no está en mis planes volver".

"No me voy a cerrar a nada, pero ahora mismo estoy enfocada en esto", finalizó Alejandra Rubio, ilusionada con una novela que ha dedicado, sin decirlo explícitamente, a una persona muy especial para ella que ya no está. "Todos los sueños que cumpla son para ti", reza la dedicatoria de su novela. Y esa persona es María Teresa Campos, su abuela, que sin duda estaría muy orgullosa de su nieta Alejandra.