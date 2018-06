La actriz Kelly Marie Tran, conocida internacionalmente por el papel de Rose Tico en Star Wars: Los últimos Jedi (2017), ha abandonado su cuenta de Instagram debido a los constantes mensajes de acoso de algunos usuarios.

La joven mantiene abierto su perfil en la red social, aunque ha eliminado todas sus publicaciones y ha dejado un mensaje en la descripción de la cuenta, que tiene 205.000 seguidores: "Asustada, pero haciéndolo de todas formas".

Según publica El Universal, la actriz escribió en una de las publicaciones eliminadas que le costó un año de trabajo darse cuenta de que no es su problema "gustarle a la gente o no": "No cambia mis objetivos, mis sueños, lo que quiero hacer con las oportunidades que me han dado".

Además, tal y como indica el mismo diario, Masi Oka —conocido por su papel en la serie Héroes— habló en defensa de Tran, tras conocer la decisión de la actriz. "Me entristece escuchar que ha sido acosada hasta dejar Instagram. Los grupos de fans deberían servir para compartir la pasión por lo que de verdad nos importa", explicó.