Sorpresa mayúscula en Colombia: el ultraderechista Abelardo de la Espriella se enfrentará al izquierdista Iván Cepeda en una segunda vuelta inédita

Combo de fotografías que muestra al candidato presidencial por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda (i), y al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Colombia ya tiene definida la batalla que decidirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos años. Y el resultado de la primera vuelta ha dejado una de las grandes sorpresas de la jornada electoral.

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, se enfrentará el próximo 21 de junio al senador izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, después de que ambos hayan sido los más votados en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo.

Con más del 92% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo 9,5 millones de votos, equivalentes al 43,6% del total, mientras que Cepeda alcanzó casi nueve millones de apoyos, un 41,1%.

El hundimiento de Paloma Valencia

La gran noticia de la noche no fue únicamente el duelo entre derecha e izquierda que se avecina. También el resultado de Paloma Valencia.

La candidata del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, quedó relegada a la tercera posición con apenas el 6,8% de los votos. Un resultado especialmente llamativo porque muchas encuestas la situaban como una de las grandes aspirantes a disputar la segunda vuelta.

De hecho, su resultado ha quedado muy por debajo de los más de tres millones de votos que logró en marzo durante las consultas internas de la derecha y el centroderecha.

Un país cada vez más polarizado

La segunda vuelta dibuja un escenario de fuerte polarización política. Por un lado estará Iván Cepeda, una de las figuras más reconocidas de la izquierda colombiana y representante del Pacto Histórico.

Por el otro, Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y una de las voces más combativas de la derecha colombiana en los últimos años. El hecho de que ambos candidatos hayan concentrado juntos cerca del 85% de los votos refleja además la creciente división ideológica que atraviesa el país.

Fajardo y Claudia López, muy lejos

Por detrás quedaron dos de las figuras más conocidas del espacio de centro. Sergio Fajardo obtuvo algo más de 900.000 votos, equivalentes al 4,1% del total.

Aún más discreto fue el resultado de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que no alcanzó el 1% de los sufragios.

A partir de ahora comienza una campaña relámpago de apenas tres semanas en la que ambos candidatos intentarán atraer a los votantes de las fuerzas eliminadas. La clave estará especialmente en el comportamiento del electorado moderado y de centro, que podría resultar decisivo para inclinar la balanza.

Lo que ya parece claro es que Colombia afronta una segunda vuelta marcada por dos proyectos políticos radicalmente opuestos.

Y con una sorpresa que pocos anticipaban hace apenas unas semanas: la irrupción de Abelardo de la Espriella como gran protagonista de la carrera presidencial.