El hilo sobre la discriminación de un taxista a un invidente que indigna en redes

Un usuario de Twitter llamado Juanjo ha compartido en su cuenta de Twitter su experiencia con un taxista, que no quiso llevarlo en su coche porque tanto él como su mujer iban con perros guía.

Ha sido él mismo el que ha contado en el hilo que eso le ha ocurrido "más de una docena de veces" desde que tiene a sus perros. Y ha decidido contar su historia porque "hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso de mi paciencia".

Juanjo ha narrado que pidió un taxista y que este, al verlo con los perros, colgó el teléfono. En España, la ley permite que estos animales puedan acceder a cualquier espacio ya que son los ojos y de las personas invidentes.

Su hilo tiene en poco menos de un día más de 2.200 compartidos y más de 1.500 Me gusta.

Esta tarde me ha sucedido algo con un taxista en Barcelona que me tiene muy cabreado, y que no es, ni mucho menos, la primera vez que me ocurre. Abro hilo. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Mi mujer y yo somos ambos ciegos, y tenemos sendos perros guía. La ley en España es clara al respecto. Un perro guía puede acceder a cualquier espacio, salvo quirófanos y unidades de cuidados intensivos. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Esto, por supuesto, incluye a los taxis, que no pueden negarse a llevarnos. https://t.co/fMZbc8WTQe — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

No os exagero si digo que lo que me ha pasado hoy, nos ha ocurrido más de una docena de veces desde que tenemos a nuestros perros; y hoy, ha sido la gota que ha colmado el vaso de mi paciencia. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Esta tarde pedí un taxi por la aplicación de @mytaxi_es. Un taxista me aceptó el servicio, y cuando yo acababa de bajar, me llamó para concretar el punto de recogida. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

- ¡Hola! ¿Has pedido un taxi? -Me dijo.



- Sí, estoy aquí abajo, seguro que podrás verme. Estoy frente al restaurante de la esquina. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Tras un segundo de silencio (en el que supongo que me vio junto a mi perro), me colgó el teléfono, y acto seguido, escuché cómo salía de allí a toda pastilla. A los cinco segundos, me apareció la notificación de "Su conductor ha cancelado el servicio". — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Le llamé para preguntarle que qué había pasado, y me colgó. A la segunda, me cogió y tras intentar inventarse una excusa peregrina de que estaba en la calle equivocada y no sé qué tonterías más, me dijo: "No hablo bien español". Y me volvió a colgar. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Después de eso, le he llamado como diez veces y ya no me ha cogido el teléfono. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Me sentí impotente, pues las repetidas quejas a mytaxi_es parece que no han servido de nada, porque esto pasa una y otra vez, y os confieso que mi paciencia llegó a su límite. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Por resumir, han sido ya muchas las veces que nos ha ocurrido lo mismo, tanto solo, como con mi mujer o con amigos. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

La que más recuerdo porque es la que más me dolió, fue cuando a mi mujer, en pleno invierno y al salir del pediatra con nuestro hijo de poco más de un año y enfermo de bronquitis, un taxi la dejó tirada de la misma manera estando en plena calle. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Así que esta vez, cometí la imprudencia de publicar en Twitter el teléfono del taxista, diciendo que a ver si la gente podía llamarle para recordarle la dichosa ley. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Lo sé, no ha sido una buena idea, así que he borrado el tweet. Los que aún lo tengáis por ahí, por favor, no le llaméis. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

No quiero promover el acoso ni mucho menos, solo quería que de una vez por todas se entienda que los perros guía no son mascotas. No los llevamos por capricho. Son nuestros ojos y nuestros fieles compañeros de fatiga. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018

Así que por favor, no hagáis caso al tweet borrado, fue un arrebato imprudente por el cabreo. Si queréis difundir este hilo, seguro que será más útil y ayudará a algunos a entender mejor este tema. — Juanjo (@kastwey) 12 de junio de 2018