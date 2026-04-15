George Barros, experto en geopolítica: "Ucrania liberó en febrero más territorio del que Rusia tomó, y la última vez que pasó fue en 2023"

Irán es el último sobresalto de un mundo en continuo sobresalto. Pero nadie olvida que, desde hace cuatro años, un frente aún sin solución sigue devastando Ucrania. Superado el cuarto aniversario del comienzo de la invasión rusa, la guerra lleva mucho tiempo enquistada, aunque con movimientos recientes que parecen plantear un cambio en el desarrollo del conflicto.

Ucrania y Rusia pelean no solo por ganar la guerra iniciada por Putin, sino por imponer sus exigencias de cara a un acuerdo de paz que ahora parece más lejano que hace meses. Aunque, como entonces, todo puede cambiar en cuestión de días.

Rusia, que aspiraba a hacerse con el control del país entero, limitó rápidamente su radio de acción al Donbás, consciente de la inviabilidad de los planes maximalistas de Putin. Pero ni siquiera este objetivo más localizado está a su alcance.

En las últimas semanas, el Ejército ucraniano está recuperando terreno. Así lo afirma al medio Business Insider George Barros, analista de conflictos del Instituto para el Estudio de la Guerra.

"Cabe destacar que, en febrero, los ucranianos liberaron más territorio en la zona de operaciones del que los rusos se apoderaron", apunta el experto del think tank radicado en Washington (EEUU).

Para Barros es, en cierta manera, un cambio de paradigma en la guerra, porque "la última vez que vimos a las fuerzas ucranianas avanzar más terreno del que conquistaron las fuerzas rusas fue en 2023". De aquello hace ya tres años, por lo que no duda en señalar que "esto es nuevo".

A juicio del analista, no es un avance lineal ni estable, sino que se compagina con otros movimientos de avance de Rusia en puntos alternos. Con todo, Kiev parece retomar la fuerza ya demostrada en su primera resistencia en febrero y marzo y posteriormente en su llamada contraofensiva en verano de 2022, en la que recuperó buena parte del territorio inicialmente robado por Rusia y ciudades clave como Jersón.

"No es accidental. No es circunstancial. Hay razones para ello", asegura Barros en su testimonio a Business Insider, donde defiende los progresos tecnológicos y en la industria de Defensa por parte de Kiev.