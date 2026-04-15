Cuántos empleados tiene Inditex en España vs en el resto del mundo: la empresa más global que sigue siendo muy gallega

Si hay una empresa que define lo que significa la globalización, esa es Inditex. Lo que empezó con un pequeño taller en A Coruña es hoy una maquinaria humana que no conoce fronteras, pero que maneja las cifras con una curiosa fidelidad a sus orígenes.

Según los últimos datos de su memoria anual publicados por la empresa, el grupo cuenta con una plantilla de 163.047 empleados en todo el mundo, de 174 nacionalidades diferentes, pero el reparto de este "ejército" de la moda revela una estrategia de centralización única en el sector.

A pesar de tener presencia online y mas de 5.400 tiendas físicas, España sigue siendo el epicentro de la moda creada por Ortega. En nuestro país, Inditex emplea a cerca de 50.940 personas, lo que supone el 31% del total de su plantilla mundial.

Por qué sigue siendo "muy gallega"

La clave de que Inditex siga siendo una empresa tan española a nivel laboral no está solo en los dependientes de la calle Preciados o el Paseo de Gracia. La verdadera diferencia radica en sus centros logísticos y su sede en Arteixo.

Inditex concentra en Galicia a miles de diseñadores, expertos en datos, fotógrafos y administrativos que coordinan lo que ocurre en las tiendas de París o Nueva York. En España se mantiene una estructura de soporte masiva que garantiza que todo pase por el filtro gallego antes de llegar al cliente.

El resto del mundo: una plantilla joven e internacional

Fuera de nuestras fronteras, el resto de empleados se concentran principalmente en Europa (excluyendo España, con un 49 %), seguido de América (11 %) y Asia y resto del mundo (8 %).

Es una fuerza laboral joven (con más de la mitad por debajo de los 30 años) y predominantemente femenina, con un 73% de mujeres en sus filas.