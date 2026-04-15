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Las cámaras captan el cabreo de Mbappé por los gritos durante el minuto de silencio en Múnich: muchos ven su gesto y miran más allá
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Las cámaras captan el cabreo de Mbappé por los gritos durante el minuto de silencio en Múnich: muchos ven su gesto y miran más allá

El Bayern ha dedicado unas palabras en español y un minuto de silencio en memoria de José Santamaría, referente del Madrid de los 50 y los 60. Pero unos cuantos han tratado de interrumpir el homenaje.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Kylian Mbappé, cariacontecido
Kylian Mbappé, cariacontecidoGetty Images

El Real Madrid se juega su futuro en la Champions League y podemos decir que prácticamente toda su temporada esta noche de miércoles en el Allianz Arena de Múnich. Tras perder 1-2 ante el Bayern en la ida de cuartos en el Bernabéu, los de Arbeloa buscan una remontada sonada ante un rival más que 'clásico' en Europa.

Rivales eternos, pero también clubes cercanos en muchos momentos, el partido ha estado precedido por el protocolario homenaje del Bayern de Múnich a José Santamaría, mítico futbolista blanco en los años 50 y 60 y posteriormente seleccionador español. 

Pero más allá del gesto de cortesía, a muchos les ha sorprendido que el Bayern ha pedido un minuto de silencio en español, en un gesto que los aficionados y miembros del Real Madrid han agradecido especialmente. 

Lo que no ha gustado en absoluto han sido los ruidos de algunos aficionados que, durante el minuto de silencio, se han dedicado a silbar y a dedicar todo tipo de gritos desagradables

La escena ha sido especialmente llamativa porque las cámaras de televisión han captado la reacción de Kylian Mbappé, que ha evidenciado su enfado con los maleducados que trataban de boicotear el minuto de silencio. 

Durante varios segundos, Mbappé ha negado con la cabeza, en un gesto de reproche que ha sido, de inmediato, muy comentado tanto en las redes como entre los comentaristas del Bayern-Real Madrid.

Pero más allá del impacto de unos y otros por la evidente muestra de enfado de Mbappé, se han disparado también otros mensajes, los de quienes recuerdan un gesto parecido de Cristiano Ronaldo. En el caso del astro portugués y gran faro del madridismo la década pasada, fue contra los aficionados del Barcelona que reventaron lo que se pensó como un minuto de silencio a nada menos de Johann Cruyff, mito del fútbol mundial y especialmente del Barça.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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