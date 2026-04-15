Las cámaras captan el cabreo de Mbappé por los gritos durante el minuto de silencio en Múnich: muchos ven su gesto y miran más allá

El Real Madrid se juega su futuro en la Champions League y podemos decir que prácticamente toda su temporada esta noche de miércoles en el Allianz Arena de Múnich. Tras perder 1-2 ante el Bayern en la ida de cuartos en el Bernabéu, los de Arbeloa buscan una remontada sonada ante un rival más que 'clásico' en Europa.

Rivales eternos, pero también clubes cercanos en muchos momentos, el partido ha estado precedido por el protocolario homenaje del Bayern de Múnich a José Santamaría, mítico futbolista blanco en los años 50 y 60 y posteriormente seleccionador español.

Pero más allá del gesto de cortesía, a muchos les ha sorprendido que el Bayern ha pedido un minuto de silencio en español, en un gesto que los aficionados y miembros del Real Madrid han agradecido especialmente.

Lo que no ha gustado en absoluto han sido los ruidos de algunos aficionados que, durante el minuto de silencio, se han dedicado a silbar y a dedicar todo tipo de gritos desagradables.

La escena ha sido especialmente llamativa porque las cámaras de televisión han captado la reacción de Kylian Mbappé, que ha evidenciado su enfado con los maleducados que trataban de boicotear el minuto de silencio.

Durante varios segundos, Mbappé ha negado con la cabeza, en un gesto de reproche que ha sido, de inmediato, muy comentado tanto en las redes como entre los comentaristas del Bayern-Real Madrid.

Pero más allá del impacto de unos y otros por la evidente muestra de enfado de Mbappé, se han disparado también otros mensajes, los de quienes recuerdan un gesto parecido de Cristiano Ronaldo. En el caso del astro portugués y gran faro del madridismo la década pasada, fue contra los aficionados del Barcelona que reventaron lo que se pensó como un minuto de silencio a nada menos de Johann Cruyff, mito del fútbol mundial y especialmente del Barça.