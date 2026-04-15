Avance histórico en la guerra de Ucrania: robots y drones capturan por primera vez una posición rusa sin que ningún soldado ucraniano pisara el campo de batalla

Ucrania como campo de batalla y también como escenario de desarrollo de la industria bélica. Cuatro largos años después de que Putin diera la orden de invadir el país europeo, la contienda sigue, sin solución a la vista.

Con el frente muy estabilizado y sin apenas novedades en el este del país, donde Rusia suma pequeñas conquistas de tiempo en tiempo, ahora ha sido Ucrania la que ha dado un golpe militar que resulta clave por su naturaleza, más que por la conquista en sí.

Volodimir Zelenski ha anunciado que el Ejército ucraniano ha logrado hacerse con una posición hasta ahora dominada por las tropas rusas sin necesidad de haber desplazado a un solo soldado presencialmente. La conquista se ha hecho gracias a los drones y a robots sobre el terreno.

"Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente por plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones", apuntó recientemente el presidente ucraniano.

Sin detallar dónde se ubica la posición recuperada por las tropas ucranianas (sin necesidad de haberla pisado), se trata de la más relevante misión reciente de los sistemas no humanos por parte de Kiev.

Estudios internacionales cifran en más de 22.000 las misiones elaboradas por robots en el frente únicamente en los últimos tres meses. En palabras de Zelenski esto significa que "se salvaron más de 22.000 vidas cuando un robot se adentró en las zonas más peligrosas en lugar de un soldado".

La cifra supone un incremento exponencial con respecto a los datos de periodos anteriores. Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, confirmó a finales de 2025 que durante el semestre anterior apenas habían realizado 2.000 misiones con robots.

Esta demostración de la más alta y actualizada tecnología "protege el valor más preciado: la vida humana", añadía Zelenski, ponderando los sistemas robóticos Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector y Volia, utilizados recurrentemente por Ucrania. Refiriéndose a estos modernos sistemas tecnológicos señaló en su mensaje que "el futuro ya está en primera línea, y Ucrania lo está construyendo" con sus sistemas robóticos terrestres.