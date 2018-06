Ricky Martin comenzó su carrera musical en la década de los ochenta. Sin embargo, fue en el año 2010 cuando decidió confesar su homosexualidad a través de una carta publicada en su página web. El puertorriqueño, que ha revelado en varias ocasiones que fue liberador contar su condición sexual, ha explicado en el programa Good Morning America que le gustaría que sus hijos fuesen gais.

La pregunta del presentador al cantante fue directa y el artista no dio ningún rodeo: "Mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fuesen gays", ya que se sentiría más cómodo. Además, Ricky Martin aseguró que ahora, tras revelar su condición sexual, se siente más fuerte y ve la vida de otra manera. "Veo colores. Ahora entiendo por qué el símbolo del orgullo gay es el arcoiris", explicó.

3,455 Likes, 193 Comments - Good Morning America (@goodmorningamerica) on Instagram: "@ricky_martin on coming to terms with his sexuality: "I wish I could come out again because it felt..."