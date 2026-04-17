Mijailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano Zelenski: "Moscú debe tener miedo, sólo así habrá conversaciones reales"

La guerra de Ucrania alcanzó en febrero los cuatro años de duración. A lo largo de las últimas semanas, las esperanzas de que pueda tener lugar un acuerdo de paz o al menos una tregua duradera se han enfriado.

Al respecto, Mijailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha señalado que la única forma de forzar a Rusia a que se tome en serio las negociaciones de paz es poner al país bajo presión.

En una entrevista en el canal de televisión alemán Welt, Podoliak ha expresado que "aunque la diplomacia siempre es importante", la realidad es que "nosotros estamos dispuestos a poner fin a la guerra, pero Rusia obviamente no".

Para poner solución a ese problema, el asesor de Zelenski ha subrayado que "hay que darle una lección a Rusia, porque esa es la única manera de lograr resultados. Moscú tiene que temernos, tiene que saber que puede esperar algo doloroso y desagradable".

"Esa es la única forma de entablar conversaciones reales con Rusia. Solo mediante la presión, la coerción y el miedo. En cualquier otro escenario, Rusia seguirá cambiando los términos de las negociaciones a su antojo", ha añadido Mijailo Podoliak.

"La fórmula es simple: sanciones, presión y ataques a la infraestructura rusa"

En cuanto a cómo llevar a cabo ese cambio en la voluntad rusa de ponerle fin al conflicto armado, el asesor presidencial ha destacado que "Zelenski lo ha expresado repetidamente a nuestros colegas estadounidenses y socios europeos. La fórmula es simple: sanciones, presión y ataques a la infraestructura rusa. Solo así Rusia se sentará a la mesa de negociaciones y responderá de forma más o menos racional a las propuestas".

Para tratar de forzar a Rusia a negociar la paz, las fuerzas ucranianas están atacando algunas de las principales vías de exportación de petróleo rusas situadas en el mar Báltico, ya que es la principal fuente de ingresos de Putin para financiar la guerra de Ucrania.

"Debemos invertir más en la producción de drones y misiles y seguir presionando a Rusia mediante ataques implacables. Así es como crearemos las condiciones para que esta guerra termine en términos al menos relativamente justos", ha resaltado Podoliak.