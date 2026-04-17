Pablo Motos pide perdón por equivocarse en el IVA de los libros: un joven le recuerda lo que él dijo cuando Pedro Sánchez pidió disculpas

El presentador Pablo Motos se ha visto obligado a pedir perdón después del fallo que tanto él como la escritora y periodista Sonsoles Ónega cometieron en pleno prime time durante el programa de 'El Hormiguero', tras asegurar que el IVA de los libros en España es igual que el del tabaco (cuando en realidad tributan al 4%, no al 21%) y aprovechar para cargar contra Pedro Sánchez.

Sus disculpas, sin embargo, no han sido suficientes para algunos, que han visto cómo el presentador se intentaba desmarcar del episodio y pedía unas disculpas de forma bastante tibia.

"Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Sonsoles Ónega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato, que resulta que es un error", señaló entonces.

Momentos después fue la propia periodista quien también quiso reconocer el fallo. "¡Error! ¡Error! ¡Error! ¡Me fustigo! Llevo todo el día angustiada, doctor Santandreu, por no haber confirmado el dato", exclamó Ónega. "Aprovecho para pedir perdón, de verdad. Lo siento. Error absolutamente involuntario sin ninguna intención de desinformar ni manipular, ni nada, por Dios santísimo", agregó la misma.

La hemeroteca le recuerda a Pablo Motos lo que él mismo decía sobre el perdón y sobre "asumir responsabilidades"

Y, aunque este episodio podría haber finalizado aquí. Como siempre, la hemeroteca ha vuelto a hacer de las suyas. El usuario Jose Rubio en 'X' (antes conocido como Twitter) ha sido el encargado de recordarle al presentador de 'El Hormiguero' lo que él dijo sobre el perdón cuando fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién pidió perdón tras estallar el caso Cerdán y por haber confiado en él.

"Hacerse la víctima le vino muy bien la otra vez. El que se hace la víctima no asume ninguna responsabilidad, la culpa es de los demás... No saber algo no te exime de responsabilidad. Perdón piden los niños. Los adultos asumen la responsabilidad. Para saber si le perdonamos o no, que haga unas elecciones y los españoles digan abiertamente si le perdonan o no", dijo, de forma bastante dura, Motos en aquel momento.

En este sentido, Jose Rubio se ha preguntado "¿qué hacemos ahora? ¿Mandamos una encuesta al hormiguero a ver si nos vale el perdón y las disculpas de Pablo Motos, como dijo él que había que hacer con Pedro Sánchez?".

Y, aunque ha reconocido que ambas situaciones no son "equiparables", también ha puntualizado que "por lo menos hay que predicar con el ejemplo". "Aunque entendemos que el propósito obviamente no era desinformar, faltaría mas, obviamente utilizaron la bromita del 21% para soltar pullas contra Pedro Sánchez y contra el pago de impuestos", ha continuado. "¿Le pedimos elecciones a ver si le perdonamos?", ha señalado finalmente en la publicación, que suma ya más de 3.000 visualizaciones.