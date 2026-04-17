La Wayback Machine rescata lo que Trump borra de internet desde 1996: ahora NYT y The Guardian la bloquean y más de 100 periodistas se rebelan contra sus propios jefes

Internet Archive es una biblioteca digital que fue fundada en el año 1996 con el objetivo de preservar la historia de Internet. Su herramienta más conocida es la Wayback Machine, la cual es un archivo digital que permite ver las versiones antiguas de millones de sitios web.

Wayback Machine funciona como una especie de 'máquina del tiempo' que permite consultar cómo se ha transformado Internet a lo largo de estos últimos 30 años y, además, acceder a contenido que ha sido eliminado.

En ese sentido, desde el medio de comunicación alemán Taz destacan que contar con una herramienta como Wayback Machine es importante "especialmente en tiempos en los que el Gobierno de Trump borra datos climáticos de las páginas web de las autoridades y elimina a personas negras y queer de las páginas conmemorativas e históricas".

No obstante, la labor de almacenamiento del legado de Internet se le está complicando a Internet Archive en algunos casos concretos. Prestigiosos medios de comunicación como The New York Times o The Guardian han decidido impedir que Wayback Machine pueda archivar sus páginas.

Desde Taz señalan que esos medios "no solo por razones éticas —el compromiso con la verdad— deberían estar interesadas en el proyecto, sino también por las investigaciones. En el archivo podemos acceder a publicaciones eliminadas de políticos y políticas".

Se niegan por miedo a que el contenido sea usado gratis por modelos de IA

Sin embargo, The New York Times y The Guardian tienen un importante argumento para negarle la autorización a Internet Archive para monitorizar sus páginas: temen que la información recopilada pueda ser usada para entrenar a los diferentes modelos de inteligencia artificial sin que las tecnológicas paguen la respectiva licencia por ello.

A pesar de esa comprensible razón para negarse a figurar en los archivos de Wayback Machine, más de 100 periodistas han publicado una carta en la que ponen en valor la actividad de Internet Archive y subrayan la importancia de que ese tipo de información esté disponible para los profesionales de la información.

"Conservar este archivo es de vital importancia para la protección del patrimonio periodístico", han resaltado los periodistas en la misiva.