Sarah Santaolalla explica el "doble efecto" que produce Gabriel Rufián: es importante para el futuro de España

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; Emilio Delgado, miembro de la asamblea de la Comunidad de Madrid y Sarah Santaolalla, periodista.

Sarah Santaolalla ha atendido a El HuffPost en la cumbre que reúne a algunos de los líderes y referentes más destacados del espacio progresista global como Lula Da Silva o Gustavo Petro.

Allí ha hablado de su papel como presentadora en el primer acto de Gabriel Rufián en su gira por España para tratar de agrupar a los partidos a la izquierda del PSOE para concurrir juntos a las elecciones generales de 2027.

"Creo que se vive con ilusión. Jamás he dicho a quien voto ni lo diré nunca. El tiempo que trabaje en los medios, sea los años que sean, o los meses, que como están las cosas no sé si los días, pero sea el tiempo que sea jamás voy a hacer campaña como sí hace la derecha", ha contado, poniendo como ejemplo a televisiones regionales a las que le falta "ponerse la camiseta del PP".

Sobre lo que ha llevado a cabo Rufián ha afirmado que genera "ilusión" como se está viviendo en Barcelona en esos momentos: "Hace falta un espacio de izquierdas seguro que pueda volver a ilusionar y a arropar".

Rufián tiene "doble sentido"

Para la analista política, "Gabriel Rufián es un fenómeno en el doble sentido": "Él es un fenómeno y creo que además hay un fenómeno detrás de la figura de Gabriel Rufián. Interesa, quieren escuchar".

Ha añadido que ella estuvo en los dos actos, el primero con Emilio Delgado que ella misma moderó, y el segundo con Irene Montero donde acudió como profesional de los medios para estar informada.

"A Rufián apetece escucharle y ver qué puede contar. Es ese momento. Creo que la izquierda tiene que ir unida. Hemos visto en Aragón y Castilla y León y Extremadura distintas listas electorales, en Extremadura vimos esa unión y vimos el resultado. Si la izquierda va unida funciona. No puede haber 14 listas o 14 partidos y que la gente no sepa a quién votar porque no vota", ha comentado.

"En la derecha hay dos: uno de extrema derecha y otro de una derecha cada vez más extrema. La oportunidad que puede haber con Rufián, con Irene Montero, gente de IU, de Más Madrid, de Sumar, de ciertos movimientos, no sé si arropados por Bildu, por el BNG, por Compromís, es muy importante que pase en este país porque creo que el PSOE se va a mantener pero la izquierda separada se va a la mierda. No se puede ir a la guerra en chanclas", ha analizado finalmente la analista.