Alcaraz anuncia que no estará en el Mutua Madrid Open: "Hay noticias que cuesta muchísimo dar"

Duro revés para Carlos Alcaraz. Días después de perder el puesto número uno del mundo ante Jannik Sinner en Montecarlo, el tenista murciano ha anunciado este viernes que no estará en el Mutua Madrid Open.

El de El Palmar ha asegurado que "hay noticias que cuesta muchísimo dar", pero finalmente no podrá estar en el Masters 1000 de Madrid por la lesión de muñeca que sufrió ante el finlandés Otto Virtanen, en el Conde de Godó de Barcelona.

"Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo", ha detallado en un comunicado en redes sociales.

Alcaraz ha reconocido que le duele "especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial". "Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto", ha razonado.

Una molestia "que fue yendo a más"

El tenista de El Palmar explicó el pasado miércoles que una lesión en la muñeca derecha le impedía continuar en el Conde de Godó. "Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo", señaló.

Carlos Alcaraz razonó en ese comunicado que "es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo".

Al final de su partido ante el finlandés Otto Virtanen, aunque venció, se hizo daño en la articulación. Al final del encuentro, detalló que "como pudisteis ver en el partido de ayer, sentí, después de un resto, que me venció la muñeca y empecé a notar una molestia que fue yendo a más", contó.

"Es una situación que había sentido previamente. Pensaba que no iba a ir a más, que eran molestias de la exigencia de la semana, pero vistas las pruebas de hoy, es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos", justificó.

Alcaraz expuso que tiene "que escuchar a mi cuerpo, hacer lo que venga mejor y que no me repercuta para el futuro". "Por eso tengo que borrarme de este torneo, que siempre ha sido especial, maravilloso, súper especial para mí. Nunca me gusta borrarme de ningún torneo, menos de este", añadió, sobre el Godó.

Un adiós que este viernes replica en el Mutua Madrid Open y que le dejará apartado de las pistas hasta, como mínimo, Roma. La antesala del plato fuerte en tierra batida, Roland Garros, donde aspira a conseguir su triple corona consecutiva en París.

Djokovic, también fuera de Madrid

Otro de los grandes nombres propios que tampoco estará en el Mutua Madrid Open es la leyenda serbia, Novak Djokovic. El tenista masculino con más Grand Slam de la historia ha comunicado que no estará en la capital española.

"Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", ha señalado en un escueto tuit.