Mohamed Salem Dadi, saharaui de 43 años a la espera de regularizar su situación: "Vivo con hambre, lo más duro es no estar seguro de que España aceptará mi solicitud algún día"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este el miércoles el Real Decreto 316/2026 que regula el proceso de regularización administrativa extraordinaria para miles de personas migrantes que residen en España.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado, en un comunicado, de que en las primeras 24 horas tras la entrada en vigor de la medida se han recibido un total de 13.500 solicitudes telemáticas.

Sin embargo, no todos los extranjeros que viven en España en estos momentos van a poder acogerse a este proceso de regularización. Entre ellos se encuentran los apátridas, es decir, las personas que no son reconocidos como nacionales por ningún país.

En ese limbo legal se encuentra Mohamed Salem Dadi, un hombre saharaui de 43 años que llegó el pasado mes de diciembre a Olot (Girona) y que está a la espera de que su situación en España se regularice.

En su situación están otros muchos saharauis. De hecho, de las más de 3.000 solicitudes de protección por apatridia recibidas por el Ministerio del Interior en 2025, 1.472 fueron de personas saharauis.

Espera de hasta tres años para poder tener papeles

En declaraciones a El País, Mohamed Salem Dadi ha contado que "antes de llegar, nuestros conocidos que ya han pasado por este proceso nos mentalizan para que tengamos paciencia, porque algunos compañeros han llegado a esperar tres años hasta poder tener papeles".

Desde su llegada a España, el hombre de 43 años únicamente ha podido trabajar en empleos irregulares cuyas condiciones son muy duras. "Vivo con hambre, lo más duro es no estar seguro de que España aceptará mi solicitud algún día", ha afirmado el saharaui.

"¿Cómo puede el Gobierno español ignorar al pueblo saharaui y favorecer a las personas que tienen país y derecho a vivir en su tierra discriminando de manera deliberada a las personas que no tienen nada más?", se ha preguntado Mohamed Salem Dadi.