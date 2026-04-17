Irán anuncia la apertura total del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

Irán ha anunciado la apertura total a buques extranjeros del estrecho de Ormuz mientras dure el alto el fuego y tras el comienzo de la tregua decretada entre Israel y Líbano.

"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, en un mensaje en redes sociales. De acuerdo con la directiva del Gobierno iraní los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima nacional.

A ello ha 'contestado Donald Trump con un escueto y por una vez nada polémico mensaje en Truth Social, donde informa de la decisión iraí para concluir con un "¡Gracias!".

Lo que se mantiene de momento, en cambio, es el bloqueo particular de EEUU, como ha matizado el propio Trump. A pesar de celebrar el paso dado por Teherán, el mandatario estadounidense ha confirmado que su país no levantará el bloqueo "hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%". Esto es, hasta que se cierre un acuerdo definitivo, algo que "debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados".

Dos treguas en una

La segunda ronda de conversaciones podrían producirse este mismo fin de semana, como dejó entrever el propio Trump en una comparecencia posterior al anuncio del alto el fuego entre Israel y Líbano.

Preguntado por la posibilidad de extender su particular tregua de dos semanas con Irán, que finalizaría el próximo miércoles 22, Trump apuntó que posiblemente "no hará falta", porque confía en alcanzar un acuerdo definitivo de paz antes. Ya en dicha comparecencia del jueves y en las afueras de la Casa Blanca, habló de la "cercanía" del trato y de las "muy buenas relaciones" actuales entre los dos países "por difícil que sea de creer".

Lo que ocurra con Irán está íntimamente ligado a lo que suceda con Líbano, donde entró en vigor la tregua de diez días en la noche del jueves. La misma se extenderá, de no haber modificaciones, hasta la noche del domingo 26. Sin embargo, en las primeras horas ya se han sucedido las denuncias de violación entre ambos bandos.

La reapertura de un enclave fundamental para el comercio mundial del petróleo ha tenido efecto inmediato nada más inaugurar la sesión del viernes, con una caída del 9'01% del crudo de Texas, el que sirve de referencia en EEUU, hasta los 86'16 dólares el barril.