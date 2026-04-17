En China, una pescadera usa la IA para ajustar su menú al gusto de los jóvenes: en Europa, la pregunta ante la misma tecnología es si nos quitará el trabajo

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha desatado el temor en gran parte de los trabajadores europeos a poder ser reemplazados en su puesto de trabajo por esta nueva tecnología.

Sin embargo, el enfoque en Asia, y concretamente en China, es diferente. Muchos ciudadanos están interesándose por comprender las posibles aplicaciones de la IA, a la que no ven como una amenaza laboral sino como una posible herramienta para hacer crecer los beneficios económicos de los negocios o incluso para crear empresas nuevas.

Esas son al menos las diferencias en la forma de recibir a la IA entre Europa y China que observa Thomas Derksen, un empresario alemán que reside en China desde hace más de una década.

En declaraciones a Business Insider, el empresario ha contado que se han producido colas de miles de personas en la sede del conglomerado tecnológico chino Tencent para instalar OpenClaw, un agente de inteligencia artificial de código abierto diseñado para controlar y automatizar tareas.

"La expectación es real. En Xiaohongshu y Xianyu, la gente empezó a ofrecer servicios de instalación de OpenClaw de pago, cobrando entre 7 y 101 dólares (entre 6 y 85 euros, al cambio actual). Esto lo dice todo: la demanda era tan alta que surgió una microeconomía para ayudar a la gente a empezar", ha destacado Derksen.

Aplican OpenClaw en una pescadería

Como ejemplo de utilización práctica de ese agente de inteligencia artificial de código abierto, Thomas Derksen ha citado a "la dueña de una pescadería que usa OpenClaw para analizar las reseñas en línea, descubrir qué les gusta comer a los jóvenes y adaptar su menú en función de eso".

"También vemos que el gobierno chino apoya a OpenClaw porque cree que es bueno que los jóvenes creen sus propios negocios, en particular los negocios unipersonales. Esta es una nueva tendencia. No se trata de formar un equipo de 100 personas, sino de una o dos personas con 100 agentes de IA", ha asegurado el empresario.