Estos dos gráficos ilustran cómo ha caído en picado el precio del petróleo tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz

Fumata blanca en las negociaciones entre EEUU e Irán. Aunque la tregua puede ser frágil, el Gobierno iraní ha anunciado este viernes a mediodía que reabre el estrecho de Ormuz. Este paso es crucial: conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, lo que da salida a muchos países petroleros al mar Arábigo y al océano Índico. No en balde, por Ormuz circula una quinta parte del tráfico global de petróleo.

"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un mensaje en redes sociales. A ello ha contestado Donald Trump con un escueto y por una vez nada polémico mensaje en su red social, Truth: "¡Gracias!".

Los mercados no han tardado en reaccionar y los barriles de crudo se han empezado a desplomar con una furia pocas veces vista. A pesar de que los principales indicadores (los futuros del barril de Texas Intermediate para EEUU o el barril de Brent para Europa) han vivido mucha volatilidad desde que estalló el conflicto en Oriente Medio a finales de febrero, en ambos casos la cotización cae por encima del 10%.

Caída del precio del barril de Texas Intermediate en las últimas horas EL HUFFPOST

Los barriles de Texas, por ejemplo, han llegado a caer un 6,12% en apenas diez minutos, cuando el petróleo se mueve en una horquilla del 0,5% al 1,5% durante minutos. Este crash intradía es solo provisional, ya que Ormuz todavía está bajo el riesgo de recibir peajes por parte del régimen iraní. Sin embargo, también sirve de antesala: el precio del barril texano sigue por encima de lo que registraba antes del estallido de la guerra.

Un tanto de lo mismo sucede con los barriles de Brent. El precio todavía continúa por encima de lo que se veía antes de que EEUU e Israel iniciaran su ataque ilegal sobre Irán, pero está desplomándose a un ritmo intradía pocas veces visto.

Caída del barril de Brent en las últimas horas tras el anuncio de reapertura de Ormuz EL HUFFPOST

La reapertura de Ormuz lanza una bocanada de oxígeno para el mercado, si bien diversos expertos llevan advirtiendo semanas que el daño estructural a la economía global ya se ha producido, después de haber limitado (y directamente interrumpido) el tráfico del crudo global con esta guerra. En Europa, por ejemplo, varios comisarios ya advierten de que lo peor está por venir e incluso se recomienda incentivar el teletrabajo.

España aprobó medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, si bien numerosos economistas vienen avisando de que toda la Eurozona se encamina hacia una estanflación e incluso desde Bruselas se empieza a poner en cuestión medidas como rebajar impuestos en los surtidores de combustible. En cuestión de días se sabrá cómo evoluciona el mercado del petróleo y cómo afecta al bolsillo de los españoles.