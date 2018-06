La verdad sobre 'Paquita Salas': las 23 respuestas que siempre te has hecho ahora tienen respuesta

A estas alturas ya sabemos que Paquita Salas es un personaje de ficción que nació de un sketch improvisado en Instagram. También sabemos que Brays Efe, un joven actor de 29 años, es quien da vida a esta representante de artistas de más de 50. Y que detrás de todo este éxito están Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, a los que conocerás por la propia serie, por la película La llamada, por sus clases de interpretación en Operación Triunfo o incluso por las fiestas que montan en su casa.

Puede parecer que lo sabemos todo de Paquita Salas, pero quedan muchas dudas en el aire y después de ver la segunda temporada de la serie, que se estrena este viernes en Netflix con tintes un poco más melodramáticos —Paquita está sumida en una crisis tras el abandono de Mariona—, estas han ido a más. Para resolverlas, en El HuffPost nos hemos reunido con los creadores de la serie y sus principales protagonistas. Ahora sabemos cuáles son las escenas basadas en hechos reales (o algunas de ellas), por qué a Paquita le gusta la ginebra Larios y cómo surgió la parodia de Lidia San José.

Netflix

Hemos intentado evitar los spoilers, pero si no has visto la primera temporada y quieres que todo sean sorpresas en la segunda, quizás sea mejor que leas este artículo cuando las completes.

Basadas en hechos reales

Las historias de Paquita son en gran medida historias reales. Y todo viene porque Los Javis tienen "el compromiso de hablar de lo que pasa en la profesión", asegura Calvo. "Pretende ser una radiografía del showbusiness, de toda la historia reciente de España", añade.

Para ello se inspiran en hechos reales, que ayudan a dibujar el cambio de la industria y de la situación de los actores. "Nos inspiramos en personas que conocemos, en representantes que conocemos, en muchos actores...", confiesa Ambrossi, en quien se basan varias tramas.

- Javier Ambrossi dejó a una representante por mail. Lo que no sabe es si su correo llegó a Spam como el de Macarena. (Temporada 1)

- A Javier Calvo lo descartó un representante porque se subía de pluma. (Temporada 1)

- El personaje de Belén de Lucas (Anna Castillo) está inspirado en Belén Cuesta. Ella también fue camarera cuando empezó a gestar su carrera como actriz. Coincidió tras la barra del Válgame Dios en Madrid con Ambrossi y fruto de esa relación nació el guión de la obra de teatro (luego película) La llamada. "En el último capítulo con el plano de Paquita con todas las actrices pasando texto eso es mi vida", confiesa Belén Cuesta. (Temporada 2)

- La escena de Lidia San José en Puente Viejo le pasó en realidad a Javier Ambrossi. "Yo fui incapaz de decir una frase en una serie. Y de hecho, ese día cuando me fui a casa supuso el principio del cambio. Dije, no puedo estar al servicio de una profesión que me hace tanto daño a la autoestima", cuenta. (Temporada 2)

- La coach zen con la que arranca la segunda temporada es un autohomenaje. Ambrossi reconoce que tiene "ochocientos mil libros de autoayuda". "Si vieras la cara que se le quedó cuando vio Wild Wild Country... Dijo, 'yo tengo todos los libros de Osho", cuenta Calvo. (Temporada 2)

- El personaje que interpreta Verónica Echegui se basa en Miren Gaztañaga. Este capítulo (como pasó con el episodio de Anna Allen) está basado en un hecho real y muy mediático. Hubo un llamamiento a boicotear la película El guardián invisible porque la actriz había llamado "paletos" a los españoles. Con Echegui pasa algo similar. (Temporada 2)

Cameos con puntada e hilo

Ana Obregón, Antonio Resines, Roi Méndez... muchos rostros conocidos se han sumado a esta segunda temporada de Paquita Salas y ninguno ha llegado de casualidad. Los cameos los eligen Los Javis, que tienen un motivo para meter tanto famoso.

- "Todas las historias reales y personajes reales favorecen la verosimilitud", reconoce Ambrossi, que insiste en recordar que Paquita es una mujer interpretada por un hombre.

- Los famosos los eligen Los Javis y negocian con ellos antes de escribir el guión. "Hay mucha gente que nos pide salir pero no tiene sentido dentro de la trama. No los vamos a poner de repente cruzando una esquina", añade Calvo. "Hay alguno supermegatop al que hemos tenido que decirle que no", confiesa Ambrossi.

- El cameo/personaje de Lidia San José llegó por Facebook. "Javi Calvo me escribió por privado y me dijo: 'Lidia, pásame tu número de teléfono que tengo algo que contarte", confiesa la actriz, que les dijo que sí sin escuchar la oferta. Los Javis ya habían dibujado su personaje y a Lidi no sólo le gustó, sino que les dijo: "¡Exagerémoslo más!".

- Ignatius Farray es uno de los cameos estrellas de esta temporada y sale porque le gusta mucho a Calvo. "Además Paquita e Ignatius tienen muy buena química", añade Ambrossi. "Brays e Ignatius podrían tener una serie solos".

- Los cameos se cierran en la preproducción, que básicamente se centra en eso. En decir los cameos, contactarlos, planificar la serie.... "Somos los directores 100%", cuenta Ambrossi, que revela también que están eligiendo ahora a los invitados de la nueva temporada.

- El cameo (sólo oral) de Reverte sale porque les pareció "un buen chiste", dice Calvo. "Fue por lo de 'Tengo a Pérez Reverte tuiteando compulsivamente contra la productora", dice sobre la frase de Violeta Gil (Ana Milán). (Temporada 2).

Salirse de lo convencional y sorprender

De eso va la serie y de ahí los cambios que se experimentan esta segunda temporada —también de cinco episodios—, que sorprende por ser mucho más dramática y por el cambio de cabecera.

- Rosalía sustituye a Alberto Jiménez (Miss Caffeina) en la cabecera. Primero porque les gusta mucho a los directores y segundo por la necesidad de sorprender. "Creíamos que era el momento de cambiar, para demostrar que la serie es diferente aunque a la vez la misma", cuenta Ambrossi.

A post shared by ROSALÍA (@rosalia.vt) on Jun 29, 2018 at 4:21am PDT

- Un guión de Brays Efe. Aunque Los Javis escriben los guiones, en esta temporada hay una excepción: el guión del episodio 2, en el que sale Ana Obregón, lo firma Efe.

- Los Javis no dejan a los actores que aprendan el guión. "Están muy bien escritos, pero sólo nos tenemos que aprender la acción ", explica Efe. "Dentro de eso sabes que en esa secuencia tienes que hablar de una cosa pero lo haces con tus palabras y también se dejan llevar por el instinto natural de las personas cuando lo están haciendo y por el impulso que te nazca", añade. Básicamente quieren que improvisen.

- De esa improvisación nació la famosa secuencia del kayak a Valladolid. Porque la escena terminó, siguieron grabando y surgió una de las frases más celebradas de la serie. (Temporada 1)

La verdad sobre Paquita

- Al principio a Paquita le gustaba el Gin Tonic a secas y los torreznos. "Larios lo aportó el señor del bar de Navarrete", cuenta Efe. Él dijo que le serviría Larios y luego añadió la frase: "Tú tan castiza como siempre".

- La ropa de Paquita es la ropa de la abuela de Javier Calvo, Dolores Salas, a la que también debe su apellido. Se vistió con su ropa en la primera temporada, en la entrevista que le hizo Brays Efe en SModa y también en esta segunda. "Es que ese armario es infinito. Quedan todavía y hay muchísimos looks", dice sobre la siguiente temporada.

- En la promo con los niños de Stranger Things no hubo lugar a la imaginación. "No sólo estaban sobreaviso, ese guión lo había leído hasta 18 veces todo el mundo. Lo había aprobado hasta el que limpia en Netflix, o la que limpia... Y los niños eran actorazos que decían: 'Yo voy a hacer esto, tú eso otro'. Y yo decía, 'claro, Broadway", cuenta. Todos los chistes estaban aprobados, y "de hecho había un chiste en que se decía "in the middle of an interview" y yo decía, 'Interviú, que se entreviste también para Interviú' Y lo cortaron porque era una revista para adultos.

- A Brays Efe le han llamado ya para hacer de otra señora, pero ha dicho que no. También ha tenido que rechazar varias promos porque si coge todo lo que le ofrecen se tiene que "hacer la láser". Al final y al cabo, cuando graba la serie se tiene que teñir el pelo y afeitar la barba.

El giro de Paquita Salas

Ya hay una tercera temporada en camino. Los Javis trabajan en ella, pero el resto del equipo ha llegado al estreno de la segunda sin saber nada. Los directores apuntan algunas pinceladas, y ahí está el porqué del giro de la temporada.

- Vida más allá de Brays Efe. "Paquita es mucho más, es muchos personajes que tiene a su alrededor y que tienen que seguir creciendo, pero no en la primera temporada, en una nueva plataforma", dice Ambrossi.

- Temporada de transición. "Creíamos que es el momento perfecto para contar quién es Paquita, un poco más en profundidad, para luego... ¡POOM!", continúa. "De hecho, la temporada es cerrar la puerta al pasado para que a partir de ahora empiece una época más luminosa y más hacia el futuro".

- Retrato de la profesión. De eso van a tratar las próximas temporadas, del futuro de Paquita, de cómo saldrá de ese pozo sin fondo en el que se ha metido. "No queremos que se acomode. Cada temporada será un salto en sí misma", añade Calvo.