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Inma Cuesta deja KO a Broncano en ‘La Revuelta’ con su confesión sobre Florentino Pérez: el plató explota
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Inma Cuesta deja KO a Broncano en ‘La Revuelta’ con su confesión sobre Florentino Pérez: el plató explota

La actriz revolucionó el programa con una respuesta inesperada… y una propuesta surrealista al presentador.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Inma Cuesta, en una imagen de archivo
Inma Cuesta, en una imagen de archivoGTRES

Inma Cuesta visitó este miércoles La Revuelta y terminó protagonizando uno de esos momentos que rápidamente se convierten en carne de viral.

La actriz, que acaba de estrenar la segunda temporada de Berlin, entró al plató lanzando un piropazo directo a David Broncano. "Qué guapo estás, David", le soltó nada más sentarse.

Y el presentador, cómo no, siguió el juego. "A veces me viene bien que me lo digan", respondió entre risas.

"Podrías ser mi amigo gay"

La entrevista fue avanzando entre bromas, recuerdos de Aguila Roja y anécdotas personales, hasta que llegó uno de los momentos más comentados de la noche.

Hablando sobre futuras temporadas de ‘Berlín’, Inma Cuesta le propuso a Broncano aparecer en la serie. ¿El papel?

"Podrías ser ladrón o mi amigo gay".

El comentario desató las carcajadas del público y del propio presentador.

La respuesta sobre Florentino Pérez que incendió el plató

Pero el momento definitivo llegó al final del programa, durante las ya clásicas preguntas incómodas.

Esta vez, sin embargo, Inma Cuesta propuso cambiar la dinámica habitual y planteó un juego de "casarse, tener una noche de pasión o descartar".

Broncano lanzó tres nombres: Florentino Perez, Sydney Sweeney y Lucas, del dúo Andy y Lucas.

Y la actriz respondió sin pensárselo demasiado. "Me casaría con Florentino, tendría una noche de pasión con Sydney Sweeney y descarto a Lucas".

La reacción del público fue inmediata y el plató acabó completamente entregado al momento.

Su recuerdo más mítico de ‘Águila Roja’

Durante la entrevista, Inma Cuesta también recordó su etapa en ‘Águila Roja’, la serie de RTVE que la convirtió en una de las actrices más populares del país.

"La gente aún me recuerda por aquel personaje que llevé al borde de la muerte y con un tirante caído", comentó entre risas.

Además, emocionó al hablar de su perra, que está a punto de cumplir 18 años y atraviesa problemas de salud.

"Quiero hacerle una fiesta", confesó.

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Una mezcla de humor, nostalgia, surrealismo y confesiones inesperadas que volvió a demostrar por qué ‘La Revuelta’ sigue siendo una auténtica fábrica de momentos virales.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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