Inma Cuesta deja KO a Broncano en ‘La Revuelta’ con su confesión sobre Florentino Pérez: el plató explota

Inma Cuesta, en una imagen de archivo

Inma Cuesta visitó este miércoles La Revuelta y terminó protagonizando uno de esos momentos que rápidamente se convierten en carne de viral.

La actriz, que acaba de estrenar la segunda temporada de Berlin, entró al plató lanzando un piropazo directo a David Broncano. "Qué guapo estás, David", le soltó nada más sentarse.

Y el presentador, cómo no, siguió el juego. "A veces me viene bien que me lo digan", respondió entre risas.

"Podrías ser mi amigo gay"

La entrevista fue avanzando entre bromas, recuerdos de Aguila Roja y anécdotas personales, hasta que llegó uno de los momentos más comentados de la noche.

Hablando sobre futuras temporadas de ‘Berlín’, Inma Cuesta le propuso a Broncano aparecer en la serie. ¿El papel?

"Podrías ser ladrón o mi amigo gay".

El comentario desató las carcajadas del público y del propio presentador.

La respuesta sobre Florentino Pérez que incendió el plató

Pero el momento definitivo llegó al final del programa, durante las ya clásicas preguntas incómodas.

Esta vez, sin embargo, Inma Cuesta propuso cambiar la dinámica habitual y planteó un juego de "casarse, tener una noche de pasión o descartar".

Broncano lanzó tres nombres: Florentino Perez, Sydney Sweeney y Lucas, del dúo Andy y Lucas.

Y la actriz respondió sin pensárselo demasiado. "Me casaría con Florentino, tendría una noche de pasión con Sydney Sweeney y descarto a Lucas".

La reacción del público fue inmediata y el plató acabó completamente entregado al momento.

Su recuerdo más mítico de ‘Águila Roja’

Durante la entrevista, Inma Cuesta también recordó su etapa en ‘Águila Roja’, la serie de RTVE que la convirtió en una de las actrices más populares del país.

"La gente aún me recuerda por aquel personaje que llevé al borde de la muerte y con un tirante caído", comentó entre risas.

Además, emocionó al hablar de su perra, que está a punto de cumplir 18 años y atraviesa problemas de salud.

"Quiero hacerle una fiesta", confesó.

Una mezcla de humor, nostalgia, surrealismo y confesiones inesperadas que volvió a demostrar por qué ‘La Revuelta’ sigue siendo una auténtica fábrica de momentos virales.