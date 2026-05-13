Israel bombardea varias viviendas familiares en Líbano y deja al menos 13 muertos, la mitad niños

Un soldado israelí salta entre vehículos blindados cerca de la frontera con Líbano, el 17 de abril de 2026, en el norte de su país.

La violencia ha vuelto a golpear con fuerza el sur del Líbano pese al alto el fuego vigente desde hace casi un mes. Al menos 13 personas, entre ellas varios niños y miembros de distintas familias, murieron este miércoles en una nueva oleada de bombardeos lanzados por Israel.

Según las autoridades libanesas, los ataques alcanzaron varias viviendas familiares en diferentes localidades del país y elevan ya a 25 el número de muertos en menos de 24 horas.

Uno de los bombardeos más devastadores impactó directamente sobre una casa en Arab Salim.

Un matrimonio, su hijo y varias familias enteras

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano confirmó que en Arab Salim murieron seis personas y otras doce resultaron heridas.

Entre las víctimas había al menos tres niños.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa aseguró además que entre los fallecidos se encontraban un matrimonio y su hijo, además de otros miembros de la misma familia.

Poco después, otro ataque israelí golpeó la localidad de Al Namiriya y dejó cuatro muertos más: dos hermanas y otro matrimonio, según medios estatales libaneses.

Mientras tanto, en Roumine, un tercer bombardeo acabó con la vida de un padre y sus dos hijos.

La madre de la familia resultó herida grave.

Seis menores muertos en apenas unas horas

Las autoridades sanitarias libanesas confirmaron además la muerte de otro niño en Harouf, lo que eleva a seis el número de menores fallecidos durante las últimas horas.

La nueva escalada está provocando una enorme tensión en la región porque se produce justo cuando ambos países intentaban avanzar hacia una consolidación de la tregua.

Este jueves y viernes está prevista una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington para abordar precisamente la extensión del alto el fuego y explorar posibles soluciones diplomáticas al conflicto.

Bombardeos cerca de Beirut

Uno de los aspectos que más preocupa es que varios de los ataques se han producido cerca de Beirut, algo que incrementa el temor a una nueva expansión del conflicto.

Durante la mañana de este miércoles ya habían muerto otras doce personas en bombardeos contra vehículos y distintos objetivos repartidos por el país.

La cifra total de fallecidos en menos de un día asciende ya a al menos 25 personas.

Una tregua cada vez más frágil

El alto el fuego entre Israel y Líbano entró en vigor hace apenas unas semanas tras meses de tensión y ataques cruzados.

Sin embargo, la situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente inestable y ambos bandos se acusan mutuamente de violar constantemente los acuerdos alcanzados.

La nueva oleada de ataques amenaza ahora con complicar todavía más las conversaciones previstas en Estados Unidos y vuelve a colocar a Oriente Medio al borde de una nueva escalada regional.