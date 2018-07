La DGT va a "actualizar y retocar" el carné por puntos

Pere Navarro, responsable de la Dirección General de Tráfico, ha anunciado en su primera comparecencia pública tras tomar posesión que una de sus primeras medidas al frente del departamento será la actualización del carné por puntos. "Hay que hacer balance, actualizar y retocar para darle un nuevo impulso", ha precisado. Según ha informado posteriormente El País, los planes de Tráfico pasan por aumentar las sanciones para las infracciones más frecuentes, como el uso del móvil al volante.

El director de la DGT, que asumió el cargo este miércoles, ha enumerado los principales focos que tendrá la actualización de la norma: "Hay que hacer algo con las carreteras secundarias, habrá que hacer algo con las motocicletas, habrá que hacer algo con las ciudades, con las distracciones, con los peatones...", ha enumerado, en referencia a los factores con cifras de siniestralidad más preocupantes.

Navarro ha presentado el balance definitivo de siniestralidad vial de 2017 que recoge los datos a 30 días tanto de vías urbanas como en vías interurbanas.

El año pasado se produjeron en España un total de 102.233 accidentes de tráfico con víctimas, en los que perdieron la vida 1.830 personas, 20 más que en el año 2016, lo que supone un incremento de 1,1 por ciento. Se trata del cuatro año consecutivo de incremento de víctimas mortales.

El director general de Tráfico ha incidido en la importancia de "prestarle especial atención" a los colectivos vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas), que el año pasado representan el 46% de todos los fallecidos. En concreto, en 2017 fallecieron 78 ciclistas, 359 motoristas y 351 peatones.

"Cada año va bajando el porcentaje de los fallecidos sobre cuatro ruedas y va ascendiendo el de los colectivos vulnerables, por lo que hay que prestarle especial atención a los usuarios", ha señalado Pere Navarro.

Además, Navarro ha destacado que en 2018, con datos actualizados a 11 de julio, hay 587 fallecidos por accidentes de tráfico en España, tres menos que el año pasado.

150 fallecidos más que en 2013

El año 2013, según los datos ofrecidos por el director de la DGT, fue en el que menos fallecidos por accidente de tráfico hubo en España con 1.680 muertos en las carreteras, 150 menos que en 2017.

El año pasado, el 37% (37.493) de los accidentes de tráfico con víctimas tuvieron lugar en las vías interurbanas, donde se produjeron el 72% de las víctimas mortales (1.321), de las cuales 1.013 (77%) fueron en vías convencionales.

Por su parte, en las vías urbanas se produjeron 64.740 accidentes con víctimas, en los cuales fallecieron 509 personas (el 28% del total) y 4.780 resultaron heridos hospitalizados.

Respecto a las edades, han disminuido los fallecidos de 45 a 54 años, así como los de 65 años o más. En cambio, han aumentado los fallecidos entre 25 y 34 años: 293 frente a los 223 del año anterior.

En cuanto a las causas del accidente, 1 de cada 3 conductores fallecidos presentaba alcoholemia positiva y/o consumo de drogas ilegales; y el 29% de los accidentes con víctimas ocurridos en vías interurbanas tuvo como factor concurrente la distracción.

Por comunidades autónomas, las que han reducido el número de fallecidos en accidentes de tráfico respecto al año anterior han sido Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco. En el resto de autonomías ha aumentado, excepto en Extremadura que ha mantenido el mismo número de fallecidos.

España, octava en tasa de fallecidos de la UE

Durante la presentación de las cifras de siniestralidad, Pere Navarro ha destacado que España continúa con una tasa de fallecidos por millón de habitantes de 39, situándose en octava posición en el ámbito de la Unión Europea, por debajo de la tasa media comunitaria, que se encuentra en 50.

En este sentido, Pere Navarro ha subrayado que en 2016 España era el quinto país en el ranking europeo. "Seguimos siendo un referente, pero hemos bajado del quinto al octavo puesto. Somos muy buenos en seguridad vial pero o no lo sabemos o no nos lo creemos", ha precisado, al tiempo que ha apuntado que van a "ver qué hacen" Holanda, Reino Unido o Suecia para "avanzar juntos" e "ir de la mano" con ellos.

Para el director de la DGT, la "condición previa" para que funcione la seguridad vial "es que funcione la movilidad", ya que, en su opinión, el enfoque de la seguridad vial "se hace desde la política de movilidad".

Así, ha asegurado que durante su etapa anterior al frente de la DGT cada año "aumentaban los desplazamientos" y cada año "bajaban y mucho" los fallecidos. "No sirven las excusas. Es verdad que ha envejecido el parque, pero no he encontrado ninguna evidencia científica de que esto tenga una relación directa con los fallecidos", ha explicado Navarro, destacando que la ITV "garantiza" que los vehículos que están circulando reúnen unas "condiciones mínimas razonables".

Asimismo, Navarro ha indicado que el aumento de los fallecidos por accidentes de trafico "depende probablemente de la política, de incidir en medidas, de mantener el tema en la agenda o de la movilización social". "Hay un deterioro de todos los servicios públicos. Ha caído la prioridad de los accidentes de tráfico en la agenda, nos hemos olvidado de lo que pasa cada día en nuestras carreteras", ha dicho.