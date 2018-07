Fran Perea: "Luis Enrique va a dar un meneo interesante a la Selección"

Su acento nos recuerda que es malagueño, así que es fácil adivinar por qué jugador de la Selección Española siente simpatía Fran Perea. El artista, futbolero desde siempre pero algo desencantado por todo lo que rodea al deporte rey, ha seguido de cerca los partidos del Mundial de Rusia y le parece positivo que las selecciones "más grandes" hayan caído pronto en la competición, porque "hay que alimentar el trabajo y el esfuerzo en los tiempos que corren". Esos son los valores en los que el actor de 39 años cree y los que pueden hacer que los equipos se vuelvan a levantar.

El protagonista de La Sonata del Silencio (TVE) ha retomado recientemente su carrera musical con Viaja la palabra, un trabajo que le ha unido de nuevo profesionalmente con Víctor Elías, con el que lo ha presentado ya en Serbia. El proyecto musical tiene como objetivo (también) la divulgación del español fuera de nuestras fronteras. Aunque el cantante ya ha lanzado algún tema en España, donde comenzará los conciertos este verano. Después, viajará de nuevo a los Balcanes y a otros países.

Perea, que dio vida a Marcos en Los Serrano y a Mario en B&b, de boca en boca, tiene claro con quién jugaría un partido en Santa Justa y cómo sería recibido en casa por la familia, o quién sería un buen compañero de piso junto con Juan (Dani Rovira).

Crítico pero relajado y con sentido del humor, el artista habla de la "cultura de la culpa" que se ha aplicado después de que La Roja fuese eliminada del Mundial, y se puede imaginar lo que pasará con Luis Enrique al frente de la Selección.

¿Quién crees que es el culpable del fracaso de la Selección Española en este Mundial?

Nadie tiene la culpa. Tenemos esa cultura de la culpa, de buscar a alguien para dilapidarlo en la plaza pública. Se ha puesto muy de moda y las redes sociales están ayudando mucho a eso. Creo que es algo que deberíamos evitar. El fútbol es un juego de equipo, cada competición es diferente y nos hemos quedado fuera y hemos perdido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros, o que ha tenido una estrategia que no hemos sabido superar. Y ya.

¿Qué sensación crees que ha transmitido al resto del mundo la Selección Española?

Que somos vulnerables, que es lo que venimos demostrando en las últimas competiciones. Es algo que también nos pasó antes de ganar por primera vez la Eurocopa y el Mundial. No es infranqueable, lo podemos superar. No es definitivo.

¿Hay algún jugador que te haya conquistado con su juego en este Mundial?

Sí, me han gustado varios. Isco me encanta. Ha habido jugadores de Bélgica que también me han gustado mucho, como Hazard.

La mercadotecnia que ha rodeado siempre el deporte y sobre todo el fútbol me ha terminado por desenganchar bastante.

¿Eres futbolero?

Me ha gustado siempre mucho jugar al fútbol y era muy futbolero, pero la mercadotecnia que ha rodeado siempre el deporte y sobre todo el fútbol me ha terminado por desenganchar bastante. La identidad se ha perdido un poco. Al final el dinero hace que se pierda la identidad de las cosas.

Parece que este Mundial ha puesto de manifiesto un cambio de era. Las selecciones que partían como las más fuertes son las que han caído desde el principio...

Sí. Así son las cosas, son cíclicas. A mí me parece bien. Eso fomenta otras cosas diferentes, contrasta con los nacionalismos imperantes. Estas selecciones que ahora son débiles pueden volver a ser fuertes con trabajo y esfuerzo, que son valores que hay que alimentar en los tiempos que corren hoy en día. Claro que son buenos los cambios de ciclo.

Sergio Olmo

Si tuvieses que escoger a un jugador de la Selección Española para enseñar español en Serbia a través de la música, ¿a quién elegirías?

Iniesta. Lo he escuchado en alguna entrevista y el tío se expresa bastante bien.

Y si Marcos (Los Serrano) hubiese podido jugar un partido con alguno de ellos en Santa Justa, ¿con quién lo habría hecho?

Con Xavi Hernández, que ha sido mi jugador favorito de todos los tiempos.

Pero Diego (Antonio Resines) era muy madridista... ¿Habría sido bien recibido en casa?

En esa casa se recibía a todo el mundo bien. Claro que sí.

¿Quién habría sido el mejor compañero de piso para Juan (Dani Rovira) y Mario en B&b?

Isco, por supuesto, que es malagueño.

Que dejemos de ser sociedades machistas es un trabajo de educación.

En La Sonata del Silencio pudiste vivir de cerca el machismo a través de tu personaje. ¿Cómo crees que se puede luchar contra estas actitudes en el fútbol, especialmente contra el que están sufriendo las reporteras?

Está claro que falta educación. Si seguimos educando en una sociedad machista nos seguiremos encontrando con estas situaciones. Hay que denunciarlas en cuanto las veamos, en cuanto ocurra. Que todos seamos conscientes de que está sucediendo y denunciarlas. "Eh, esto no se hace". Si somos conscientes y lo hacemos, poco a poco irá ocurriendo menos. Que dejemos de ser sociedades machistas es un trabajo de educación.

¿Por quién apuestas para ganar este Mundial?

Por Francia. La veo bastante asentada.

Si seguimos educando en una sociedad machista nos seguiremos encontrando con estas situaciones. Hay que denunciarlas en cuanto las veamos, en cuanto ocurra.

¿Crees que La Roja recuperará la esencia de 2008 con los nuevos jugadores y Luis Enrique?

Pues no lo sé, pero lo que está claro es que Luis Enrique le va a dar un meneo interesante, un poco de aire. Pienso que sí puede ser atractivo. Nadie regala nada y hay que trabajar, y sobre todo hay que currarse el concepto de equipo, y con esos ingredientes se puede llegar lejos.

Si no hubiese sido Luis Enrique, ¿quién crees que podría haber ocupado el cargo o a quién te habría gustado ver?

Cuesta mucho pensarlo. La verdad es que lo de Lopetegui nos ha dejado a todos como en shock, no lo esperábamos. Xavi podría haber sido una buena opción, es un tío que puede ser un buen entrenador por el fútbol que ha tenido siempre. Me habría encantado que hubiesen puesto a Xavi.

Venimos de una época en la que hemos conseguido muchas cosas, con jugadores que lo han ganado todo y eso genera hambre

¿Crees que los jugadores más jóvenes serán capaces de hacer lo mismo que los que conformaban la Selección que ganó las últimas dos Eurocopas y el Mundial?

Hombre, ellos tienen ya unas referencias y saben que hubo quienes lo pudieron hacer antes. Y tiene que haber hambre y ganas. Venimos de una época en la que hemos conseguido muchas cosas, con jugadores que lo han ganado todo y eso genera hambre.