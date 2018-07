¿Se saltó Letizia el protocolo al ponerse gafas de sol en un acto oficial?

La reina Letizia presidió este miércoles en Madrid junto a Felipe VI la entrega de los Reales Despachos en la Academia Central de Defensa, y los focos volvieron a centrarse en ella. Esta vez por una gafas de sol de montura cat-eye de Carolina Herrera, que han abierto el debate sobre si se ha saltado el protocolo o no.

No es la primera vez que la reina luce este accesorio en un acto oficial y es criticada por ello. Durante la celebración del Desfile de la Hispanidad de 2007, Letizia lució unas gafas de aviador con cristales azules de Ray-Ban que muchos consideraron inapropiadas.

Getty Images

¿Están estas voces críticas en lo cierto? ¿Es correcto llevar gafas de sol en un acto público de este tipo? Según Gerardo Correas, director de la Escuela Internacional de Protocolo, es perfectamente normal, además de una cuestión "irrelevante". El experto señala que "el protocolo no dice nada sobre gafas de sol u otro tipo de complementos de este tipo" y que si una autoridad se encuentra en un acto al aire libre en pleno verano, lucir unas gafas de sol "no tiene nada de particular".

Correas insiste en que hay que trasladar el comportamiento de las autoridades al de las personas normales, y si en una situación cotidiana no resulta raro, en este caso para la reina Letizia tampoco. "Es perfectamente normal", explica en una conversación telefónica con El HuffPost.

Getty Images

"Solo influye en la imagen que se quiere trasladar, y en este caso no afecta ni para bien ni para mal a la imagen de la reina", sentencia el director de la escuela, que explica que sí que sería raro lucir las gafas en un acto de noche o en un espacio cerrado.

Los reyes han retomado su actividad este jueves en la ciudad andaluza de Bailén, para celebrar la conmemoración de la batalla del mismo nombre.