La AEMET explica cómo puede afectar 'El Niño' a España

Desde hace unos meses un runrún recorre el mundo: la llegada de El Niño. Un fenómeno de origen climático que provoca el calentamiento de las aguas del Pacífico durante varios días seguidos.

Esto podría arrancar entre junio y agosto, lo que se traduciría en un incremento de las temperaturas a nivel global lo que podría traer sequías y situaciones adversas en una buena parte del globo terráqueo.

Ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado cómo podría afectar a España este evento climático extremo por el cual las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios.

Señalan que El Niño provoca un calentamiento a escala global ya que al haber una enorme cantidad de agua oceánica más cálida de lo normal, la temperatura media del planeta suele ser alguna décima de grado superior en un episodio de El Niño que sin él.

"Además, provoca efectos importantes en áreas del planeta incluso muy alejadas de donde tiene lugar el fenómeno. En unas zonas, como Australia o el Sahel, provoca fuertes sequías; en otras, como el sur de EE.UU o el norte de América Central, da lugar a lluvias torrenciales", recoge AEMET en un hilo en X.

¿Qué pasa con España?

Desde AEMET señalan que no hay una correlación clara y directa entre la ocurrencia de El Niño y posibles efectos en España: "Los patrones atmosféricos que rigen el tiempo en el entorno de la península ibérica son muy variados".

Sí que dejan claro que "algunos estudios sugieren que puede haber cierta correlación entre finales de otoños y comienzos de inviernos más lluviosos y ocurrencia de El Niño; pero no siempre es así y no siempre que hay un otoño o invierno lluviosos coincide con el desarrollo de El Niño".

En cuanto a las temperaturas para el verano en España, lo más probable es que El Niño no tenga apenas influencia, pues estará en su fase incipiente y, como decimos, nuestro clima está modulado por otros muchos factores.

Independientemente de El Niño, señala AEMET, el escenario más probable es el de un trimestre junio-julio-agosto más cálido de lo normal y, quizás, con más tormentas que de costumbre.

En resumen: el Niño es un fenómeno cíclico que tiene consecuencias devastadoras en muchas zonas de la Tierra. A España, afortunadamente, no le afecta tanto.