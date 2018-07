Penny, de 'The Big Bang Theory', muestra la mejor foto de su boda

Después de arrasar en redes con su 'no vestido' de boda y de ver truncada su luna de miel por un aparatoso accidente que su marido se tomó con mucho humor, Kaley Cuoco (o lo que es lo mismo, Penny de The Big Bang Theory) ha querido compartir su foto favorita de su enlace con Karl Cook.

