Si oyes cantar a los pájaros en tu casa o jardín durante el día, esto es lo que significa

Que los pájaron canten por la mañana es muy buena señal. Esta sintonía tiene mucho más que decir de lo que parece. Según Catraca Livre, la presencia de estos animales emitiendo su dulce melodía es un verdadero indicador de que tu espacio verde está sano, equilibrado y conectado con la naturaleza que te rodea.

Pero todo esto tiene una explicación lógica. Las aves no eligen cualquier lugar para posarse y cantar. Cuando van a un jardín es porque han encontrado al menos uno de los tres recursos que busca: comida, agua o refugio. Los espacios con árboles, arbustos con frutos y plantas que producen flores y néctar son mucho más atractivas que los jardines con solo césped cortado y poca vegetación.

De esta forma, y tal como reza la publicación, la diversidad de plantas cultivadas influye directamente en la variedad de especies que aparecen. Cuanta más rica es la vegetación, mayor es la probabilidad de atraer a diferentes tipos de aves: cada uno con su propio canto. "Este ciclo transforma el jardín en un verdadero refugio de la naturaleza, donde el cuidado del verde genera un retorno en vida, salud y biodiversidad", reza la publicación.

Canto frecuente, distintas melodías

Según publica el digital, cuando el canto de los pájaros se vuelve frecuente y empiezas a notar diferentes melodías a lo largo del día, es una señal de que diversas especies se sienten seguras en el lugar.

Pero, ¿qué indica esto exactamente? Que el jardín ofrece suficientes insectos, semillas y frutas para alimentar a las aves, así como vegetación lo bastante densa como para servir de refugio. Los expertos en ecología, consultados en el medio de comunicación, son unánimes: "los jardines con bajo uso de productos químicos y alta diversidad vegetal atraen a muchas más aves".

Las aves, tal y como se indica, son "animales sensibles": tienden a evitar espacios donde el uso excesivo de insecticidas ha comprometido la biodiversidad.

Beneficios para el espacio verde

Además de aportar una dulce melodía para los oídos, las visitas regulares de estos animales aportan beneficios concretos para el jardín. Mucha gente no se da cuenta, pero las aves actúan como trabajadoras invisibles en el ecosistema, realizando funciones que ningún producto de jardinería puede reemplazar.

Según el medio de comunicación, los pájaros visitan los espacios verdes para encontrar comida, agua y refugio a través de plantas y cuidado del espacio. A cambio, las aves regresan con polinización, control de plagas y dispersión de semillas. "Es la naturaleza trabajando en circuito cerrado, y quienes cuidan del jardín están en el centro de esta colaboración".

En la revista se enumeran algunos consejos a tener en cuenta para invitar a estos animales: