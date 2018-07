Kaley Cuoco sorprendía hace unos días a todos sus seguidores celebrando su boda y llamaba la atención de manera especial su 'no vestido', con el que triunfó en redes. La actriz, que interpreta a Penny en The Big Bang Theory, debería estar celebrando su luna de miel con su marido, Karl Cook, aunque ambos han tenido que cambiar la comodidad de un hotel en medio del paraíso por las paredes de un hospital.

La estadounidense ha compartido en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece tumbada en una cama, adormilada y con un aspecto desmejorado, junto a un sonriente Karl Cook, que parece estar tomándose el imprevisto con mucho humor.

295.3k Likes, 4,043 Comments - @normancook on Instagram: "When your 'honeymoon' is shoulder surgery and your husband looks just as happy lol on the road to..."