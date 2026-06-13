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Ni el pico, ni los ojos, ni el oído interno: un nuevo estudio en Science propone que el "GPS" de las palomas mensajeras está también en el hígado
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Ni el pico, ni los ojos, ni el oído interno: un nuevo estudio en Science propone que el "GPS" de las palomas mensajeras está también en el hígado

Se trata de uno de los mayores enigmas de la navegación animal.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una paloma surcando los cielos
Una paloma volando en un cielo despejado.Getty Images

Las palomas mensajeras llevan generaciones demostrando que poseen un sentido de la orientación excepcional. Capaces de regresar a su casa desde lugares desconocidos y a cientos de kilómetros de distancia, estas aves siguen siendo uno de los grandes enigmas de la biología. Aunque la ciencia lleva décadas intentando descifrar el secreto de esta extraordinaria capacidad de orientación, un nuevo estudio acaba de añadir una pieza inesperada al rompecabezas.

Hasta ahora, las principales teorías apuntaban al pico, los ojos o incluso el oído interno como los responsables de detectar el campo magnético terrestre que ayuda a estas aves a orientarse. Sin embargo, una investigación publicada recientemente en la revista Science propone una hipótesis completamente distinta, reabriendo un debate científico que lleva décadas sin resolverse y que sigue dividiendo a los expertos.

La comunidad científica ahora cree que la brújula podría estar en el hígado, en concreto en unos macrófagos cargados de hierro que reaccionarían al campo magnético terrestre y ayudarían a orientar a estas aves cuando el sol no está visible. Estas células son capaces de actuar como sensores magnéticos y enviar información al cerebro, convirtiendo a este órgano en una pieza clave del sistema de navegación de las palomas.

El estudio deja preguntas abiertas

Los investigadores inyectaron a 18 palomas con un producto que redujo el número de macrófagos, lo que las desorientó en condiciones de niebla. En cambio, 16 palomas no tratadas encontraron el camino de regreso a casa, situada a 19 kilómetros de distancia, en 70 minutos. En días despejados, incluso las palomas tratadas encontraron el camino, lo que sugiere que este sistema actuaría como apoyo cuando fallan las referencias visuales.

“Las palomas son animales extremadamente visuales. Para un vuelo de 20 kilómetros, me sorprendería que dependieran de la información magnética”, explica Gregory Nordmann, investigador del Instituto Max Planck de Inteligencia Biológica (Alemania). “La explicación más sencilla sería que el tratamiento modifica sus capacidades cognitivas, su motivación o su agudeza visual”, añade a favor de la hipótesis del “oído interno”

Los propios autores admiten que todavía no está claro cómo se transmite la señal desde esos macrófagos hasta el cerebro, y el estudio deja abiertas preguntas sobre si el fenómeno observado en laboratorio se sostiene igual dentro del cuerpo del animal y a temperatura corporal. De momento, para los investigadores lo importante es que la a hipótesis abre una nueva vía de investigación para entender uno de los mayores enigmas de la navegación animal.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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