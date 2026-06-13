El tamaño lo cambia todo: el filtro de Stanford para buscar vida entre los más de 6.000 planetas hallados fuera del Sistema Solar

Desde la década de los noventa, la NASA ha confirmado la existencia de más de 6.000 exoplanetas, y más de 7.000 pendientes de confirmación. Desde entonces, los científicos han centrado sus esfuerzos en la búsqueda de vida más allá de la tierra, o al menos, con condiciones que podrían sustentar la vida tal y como la conocemos.

"La única manera de descubrir si existen indicios de vida en el universo es observando la atmósfera de estos planetas", afirma Michelle Hill, investigadora postdoctoral del Grupo de Modelado Planetario de la Escuela de Sostenibilidad Doerr de Stanford, en declaraciones a Stanford Report.

Esta reconocida cientídica desarrolló el Modelo de Habitabilidad para Planetas Más Pequeños de la Tierra (STEHM, por sus siglas en inglés), para explorar los factores que incluyen en la capacidad de un planeta para crear y mantener una atmósfera en función de su tamaño. El estudio ha sido publicado en la revista Planetary Science Journal, y ayuda a cortar la vasta y costosa búsqueda de planetas potencialmente habitables a aquellos que cumplen con los requisitos mínimos de tamaño.

¿Cómo surge STEHM?

Según el medio de comunicación, para producir STEHM, Hill empleó ExoPlex, un código basado en Python que utiliza el radio y las presiones internas de un planeta para calcular la masa y las características internas de la atmosféra. Hay muchos factores que afectan en esta operación, como la masa, la radiación estelar y las partículas internas; así como las concentraciones de carbono y otros elementos.

Hill creó seis perfiles planetarios diferentes que abarcaban desde la mitad del radio de la Tierra hasta el mismo tamaño que la Tierra e incluían características como la densidad y el espesor del manto, así como la densidad general del planeta.

Los resultados del proyecto STEHM indican que los planetas más grandes pueden conservar sus atmósferas durante 10.000 millones de años o más si se encuentran a una distancia adecuada de una estrella similar a nuestro Sol. Los planetas más pequeños tienden a perder su atmósfera en un plazo de 1.000 millones de años.