6 millones de dólares por una camiseta: la del 1958 con la que Pelé empezó su reinado sale a subasta justo antes de la final del Mundial 2026

Con la fiebre del Mundial 2026 en pleno apogeo, la pasión por el fútbol se ha desatado en todos los rincones del planeta. Un fenómeno de masas que la industria del coleccionismo no ha querido desaprovechar para sacar a la luz verdaderos tesoros de la historia de este deporte.

La casa de subastas británica Budd, especializada en objetos de colección deportivos, ha anunciado que va a llevar a cabo una puja masiva de artículos directamente relacionados con la historia de la Copa del Mundo.

Según informa el diario The Independent, más de 450 piezas saldrán a subasta en los próximos días. Entre las joyas de la corona destacan la icónica camiseta que lució el portero inglés Peter Shilton en el mítico Mundial de México 1986, o la que vistió su compatriota Gordon Banks cuando realizó la famosa e imborrable parada ante Pelé en 1970.

La primera medalla del 'O Rei'

En relación con el astro brasileño, la casa de subastas sacará a la luz la medalla de campeón del mundo que Pelé obtuvo en 1958 con tan solo 17 años. Un trofeo que se colgó al cuello después de que la selección de Brasil derrotase a la anfitriona del torneo, Suecia, por un contundente 5-2 (un partido histórico en el que el jovencísimo delantero anotó dos goles).

David Convery, jefe del departamento de objetos de colección deportivos de Budd, destaca la inmensa magnitud de este lote: “Esta es la mayor colección de objetos de colección de la Copa del Mundo jamás ofrecida en una subasta, y es difícil imaginar muchas ventas que puedan rivalizar con ella en términos de importancia histórica", apunta.

Una camiseta de 6 millones de dólares

De forma paralela, y en una puja independiente organizada de manera virtual entre el 29 de junio y el 16 de julio, se subastará el verdadero 'Santo Grial' de esta historia: una camiseta utilizada por el propio Pelé en aquel mismo Mundial de Suecia 1958.

Se espera que el precio final de la elástica pulverice la barrera de los 6 millones de dólares, estableciendo un récord histórico para cualquier artículo del jugador brasileño.

Cabe recordar que el récord absoluto y mundial por una camiseta de fútbol lo ostenta, hasta la fecha, la camiseta de Diego Maradona que vistió frente a Inglaterra, vendida en 2022 por la friolera de 9,28 millones de dólares.

"No se trata simplemente de una camiseta, sino de la prenda que lució uno de los mejores futbolistas de la historia la noche en que comenzó su reinado”, declara emocionado Brahm Wachter, director de objetos de colección modernos de la prestigiosa casa Sotheby's.