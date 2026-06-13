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Mi padre siempre guardaba los billetes doblados en su cartera: me reí durante años antes de comprender por qué tenía razón
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Mi padre siempre guardaba los billetes doblados en su cartera: me reí durante años antes de comprender por qué tenía razón

Se trata de una forma discreta de disciplina financiera.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un hombre sacando billetes de 100 euros de una cartera
Un hombre sacando dinero de su cartera.Getty Images

Seguramente muchos recuerden haber visto a sus padres o abuelos abrir la cartera con calma, sacar un billete cuidadosamente doblado y volver a contar el dinero antes de pagar. Durante años, ese gesto fue interpretado como una costumbre propia de otra época, incompatible con las tarjetas, los móviles y los pagos instantáneos. Sin embargo, lo que parecía una simple manía escondía una razón muy práctica y sensata.

Lejos de ser una simple costumbre heredada, diversos estudios sobre comportamiento financiero han demostrado que pagar con efectivo ayuda a ser más consciente del dinero que se gasta. Mientras que las tarjetas y los pagos móviles hacen que las compras resulten más rápidas y casi imperceptibles, entregar un billete obliga a visualizar el desembolso y a pensar dos veces antes de sacar la cartera.

La psicología conductual incluso ha puesto nombre a este fenómeno: el “dolor de pagar”. Este concepto describe la sensación de pérdida que experimenta una persona cuando se desprende físicamente de su dinero. Según recoge 20 minutes, numerosos expertos sostienen que los métodos de pago digitales reducen la percepción real del gasto y pueden favorecer compras más impulsivas o menos meditadas.

Primacía del pago en efectivo

Un metaanálisis reciente que revisó 71 estudios en 17 países concluyó que los pagos sin efectivo suelen asociarse con un mayor gasto, aunque ese efecto se ha ido debilitando con el tiempo. En este contexto, el barómetro Ifop–Monnaie de Paris publicado en 2025 muestra que, para el 80% de los franceses, pagar en efectivo ayuda a gestionar mejor el presupuesto, y que el 81% declara un apego claro a este medio de pago.

Aunque pueda parecer una costumbre antigua, cabe señalar que entre los jóvenes de 18 a 34 años la lógica del efectivo no ha desaparecido, sino que sigue siendo una herramienta para controlar el gasto y evitar compras impulsivas. De hecho, cada vez son más quienes recuperan métodos tradicionales de gestión del presupuesto, como separar una cantidad concreta de dinero para determinados gastos, con el objetivo de tener un mayor control sobre sus finanzas en un contexto marcado por la inflación y el aumento del coste de vida.

En definitiva, el viejo hábito de doblar billetes en la cartera ya no parece una excentricidad de otra generación, sino una forma discreta de disciplina financiera. No sustituye al ahorro ni a los pagos digitales, pero sí recuerda una idea muy simple: contar el dinero antes de gastarlo sigue siendo una de las maneras más eficaces de no perder el control. Quizá por eso, aquello que muchos consideraban una manía acabó siendo una valiosa lección de prudencia financiera.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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