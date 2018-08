Terelu Campos, en '¡Hola!': "Estoy decidida a hacerme una doble mastectomía"

La presentadora Terelu Campos es la protagonista de la portada de ¡Hola! de esta semana con una entrevista exclusiva tras la segunda operación de cáncer —la primera fue en 2012— a la que se sometió hace tan solo unas semanas, el 11 de julio.

Campos, de 52 años, posa con vaqueros y camisa blanca y el rostro sonriente pese al delicado momento de salud que atraviesa. "Estoy decidida a hacerme una doble mastectomía [extirpación de las mamas de manera parcial o completa]", señala la hija de María Teresa Campos.

"Mi madre me pone como ejemplo a Angelina Jolie. Me ha sorprendido su reacción y me ha dicho que esté muy firme", añade la presentadora citando a la actriz de Hollywood, que en 2013 se sometió a una doble mastectomía preventiva de cáncer de mama.

HOLA

La cabecera destaca en portada otra de las declaraciones de Campos acerca de una de sus mayores preocupaciones: "Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no le transmita nada a mi hija, que todo lo malo que tenga que pasar me pase solo a mí".

Según avanza ¡Hola!, en la entrevista también cuenta cómo reaccionó cuando supo el diagnóstico y cómo está siendo su recuperación de la intervención quirúrgica.